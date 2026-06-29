Sharon Stone hat in einem Podcast über den mutmasslichen Missbrauch durch ihren Grossvater gesprochen. Die Schauspielerin schilderte die Angst ihrer Kindheit und ihre Gefühle, als er beerdigt wurde.

Schauspielerin Sharon Stone hat erneut über das Trauma ihrer Kindheit und die Folgen familiärer Gewalt gesprochen.

Darum geht's Sharon Stone bekräftigte in einem Podcast ihre Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Grossvater. Sie schilderte, dass er ihre Mutter missbrauchte und später versucht habe, dasselbe mit ihr und ihrer Schwester zu tun.

Stone erinnerte sich auch an seine Beerdigung, bei der sie vor allem Erleichterung empfand, weil die jahrelange Angst mit seinem Tod für sie endete.

Auch sprach sie über ihre verstorbene Mutter, die unter den Folgen der eigenen Gewalterfahrungen litt.

Schauspielerin Sharon Stone sprach im Podcast «All There Is with Anderson Cooper» mit dem CNN-Journalisten Anderson Cooper erneut über die Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Grossvater – ein Thema, das sie bereits in ihrer Autobiografie thematisiert hatte.

Die Schauspielerin schilderte, ihr mütterlicher Grossvater sei ein gewalttätiger Mann gewesen, der ihre Mutter missbraucht und später versucht habe, dasselbe mit ihr und ihrer Schwester Kelly zu tun. «Er war kein Grossvater, sondern jemand, dem wir um jeden Preis aus dem Weg gehen wollten», sagte Stone.

Den Übergriffen soll auch ihre Grossmutter nicht entgegengetreten sein. Obwohl sie laut Stone selbst Opfer häuslicher Gewalt gewesen sei, habe sie die Mädchen bei Familienbesuchen gemeinsam mit ihrem Ehemann im Zimmer eingeschlossen.

Die Erinnerung an die Beerdigung

Im Gespräch mit Anderson Cooper erinnerte sich Stone auch an die Beerdigung ihres Grossvaters. Sie habe den Sarg berührt, um sich zu vergewissern, dass er wirklich tot sei.

In diesem Moment habe sie «Freude, Erleichterung und Leere» empfunden. Sie beschrieb dieses Gefühl als eine «positive Leere» – entstanden aus der Gewissheit, dass die jahrelange Angst endlich vorbei gewesen sei. Trost oder Verbundenheit unter den Trauergästen habe sie dagegen nicht gespürt.

Stone sprach im Podcast auch über ihre Mutter, die im vergangenen Jahr im Alter von 91 Jahren gestorben war. Das Verhältnis der beiden sei oft schwierig gewesen. Ihre Mutter habe ihr Leben lang unter den Folgen von Gewalt und Missbrauch in der Kindheit gelitten.

In den letzten Tagen vor ihrem Tod habe sie ihrer Tochter anvertraut, dass sie Angst vor dem Sterben habe, weil sie geglaubt habe, danach ihren eigenen Eltern wiederzubegegnen.

Stone erzählte, sie habe ihre Mutter mit einer erfundenen Geschichte beruhigen wollen. Sie habe ihr gesagt, ihr Vater sitze im Gefängnis und ihre Mutter befinde sich in einer psychiatrischen Klinik. Deshalb müsse sie ihnen nach ihrem Tod nicht begegnen. Die Schauspielerin beschrieb diese Lüge als ihren letzten Versuch, ihrer Mutter etwas Frieden und Gelassenheit zu schenken.