Als die Grossmutter von Barbara Bleisch starb, war sie sieben Jahre alt. Damals glaubte die Philosophin, ihre Oma lebe nun für immer im Himmel. Heute beschäftigt Bleisch eine andere Frage: Kann Ewigkeit überhaupt existieren?

Philosophin und SRF-Moderatorin Barbara Bleisch stellte ihrer sterbenden Grossmutter als Siebenjährige eine Frage, die sie bis heute begleitet.

«Jetzt lebt sie ewig im Himmel» SRF-Moderatorin Barbara Bleisch spricht über den Tod ihrer Grossmutter

Darum geht’s Als Philosophin Barbara Bleisch sieben Jahre alt war, starb ihre Grossmutter.

Damals dachte die Moderatorin der SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie», jetzt lebe ihre Oma ewig im Himmel.

Im Gespräch mit dem «Kirchenboten» spricht die heute 53-Jährige über den Umgang mit dem Tod – und weshalb wir mehr darüber reden sollten. Zusammenfassung erstellt mit

«Hast du Angst vor dem Sterben?» Barbara Bleisch stellte ihrer Grossmutter diese Frage als Siebenjährige, als diese wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb.

Die Antwort überraschte die Philosophin und Moderatorin der SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie». «Nein», sagte die Grossmutter. Er freue sich vielmehr darauf, all jene Menschen wiederzusehen, die ihm im Leben vorausgegangen seien.

Für Bleisch ist diese Erinnerung bis heute kostbar – nicht weil sie beweisen würde, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern weil sie zeigt, welche Kraft Hoffnung entfalten kann.

Werlen: «Der Himmel hat keine Adresse»

Von dieser sehr persönlichen Geschichte aus entwickelt sich im Magazin «Kirchenbote» ein ungewöhnliches Gespräch zwischen Barbara Bleisch und dem Benediktinermönch Martin Werlen, dem ehemaligen Abt vom Kloster Einsiedeln.

Es geht um den Himmel, um Sehnsucht, Glauben und Zweifel – und darum, wie wir über das Unsagbare sprechen.

Danach sorgt Werlen für einen überraschenden Moment: Den Himmel verbinde er manchmal auch mit Vanillepudding. Was zunächst wie ein Scherz klingt, wird zum Schlüssel des Gesprächs.

«Der Himmel hat keine Adresse», sagt Werlen. Er sei kein Ort über den Wolken, sondern eine Wirklichkeit, die sich menschlichen Kategorien entziehe.

Hoffnung, Sinn und Transzendenz

Barbara Bleisch ergänzt die philosophische Perspektive: Im Englischen werde zwischen Sky und Heaven unterschieden. Der eine Himmel lasse sich naturwissenschaftlich erforschen, der andere stehe für Hoffnung, Sinn und Transzendenz.

«Der Himmel hat keine Adresse»: Martin Werlen. KEYSTONE

Immer wieder geht es um den Umgang mit der Endlichkeit. Bleisch erzählt von ihrem Grossvater, Werlen von Sterbenden. Beide beobachten, dass am Lebensende weniger fertige Antworten zählen als Vertrauen, Beziehungen und Hoffnung.

Werlen kritisiert die Kirche

Martin Werlen kritisiert zugleich die Kirche. Zu oft habe sie Antworten geliefert, statt Raum für eigene Erfahrungen zu lassen.

Glaube entstehe dort, wo Menschen staunen, zweifeln und Fragen zulassen. Bilder könnten dabei mehr ausdrücken als Dogmen – sei es das himmlische Festmahl oder eben der Vanillepudding.

Bleisch und Werlen sind sich einig: Krankheit, Verlust und Tod zeigen die Grenzen menschlicher Kontrolle und öffnen den Blick für die grossen Fragen.

Gerade das macht den Austausch zwischen der Philosophin und dem Mönch im «Kirchenboten» lesenswert: Er zeigt, dass der Himmel vielleicht keine Adresse hat – aber unseren Blick auf das Leben verändern kann.

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