Eine Zuschauerfrage im «Donnschtig-Jass» brachte Andrea Vetsch in Erklärungsnot. Die SRF-«Tagesschau»-Moderatorin erzählte von einer Autopanne im Gotthardtunnel, die auf eine simple Verwechslung zurückging.

Darum geht’s Andrea Vetsch erinnerte sich im «Donnschtig-Jass» an eine Panne im Gotthardtunnel.

Sie hatte die Anzeigen für Benzin und Kühlwasser verwechselt und blieb mit leerem Tank stehen.

Heute kann die SRF-Moderatorin über den Vorfall lachen und sagt: «Es ist mir einmal und nie mehr passiert.» Zusammenfassung erstellt mit

Mit einer Zuschauerfrage hatte Andrea Vetsch wohl nicht gerechnet. Im SRF-«Donnschtig-Jass» sprach Moderator Stefan Büsser die «Tagesschau»-Moderatorin auf eine peinliche Episode aus ihrer Vergangenheit an.

Die Frage lautete, wie es denn sei, mit einem leeren Tank durch den Gotthardtunnel zu fahren. Vetsch reagierte zunächst mit einem Lachen und meinte: «Das ist jetzt fies.» Danach erzählte sie die Geschichte.

Mitten im Tunnel blieb das Auto stehen

Auf einer Fahrt durch den Gotthard ging plötzlich nichts mehr. Der Grund war ein Missverständnis: Vetsch hatte die Anzeige für den Benzinstand mit jener für das Kühlwasser verwechselt und deshalb nicht bemerkt, dass der Tank fast leer war.

«Ich bin dann wirklich mitten im Gotthard stehen geblieben», erzählte sie in der Sendung.

Ein Autofahrer hinter ihr half der Moderatorin, das Fahrzeug im Leerlauf auf den Pannenstreifen zu rollen. Anschliessend wurden sie und die beiden mitfahrenden Kinder von einem Abschleppfahrzeug bis zur nächsten Tankstelle gebracht.

Heute nimmt sie es mit Humor

Ob ihr die Situation besonders unangenehm gewesen sei, weil sie als Fernsehmoderatorin erkannt werden könnte? Das verneinte Vetsch. Zum Zeitpunkt der Panne sei sie noch längst nicht so bekannt gewesen wie heute.

Mittlerweile kann sie über das Missgeschick lachen. Eines stellt sie aber klar: «Es ist mir einmal und nie mehr passiert.»

Der «Donnschtig-Jass» konnte am Donnerstagabend in Horgen ZH trotz zwischenzeitlicher Evakuation planmässig durchgeführt werden. Das Areal musste aufgrund der heftigen Gewitter zwischenzeitlich geräumt werden. Die Sendung begann dann aber dennoch pünktlich.