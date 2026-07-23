«Star Trek»-Schauspieler William Shatner und seine jüngste Tochter Melanie kämpften gleichzeitig gegen Krebs im Endstadium. Nun sprechen sie erstmals offen über den familiären Schicksalsschlag und ihren Weg zurück ins Leben.

Schauspieler William Shatner und seine jüngste Tochter Melanie kämpften 2022/23 fast gleichzeitig gegen Krebs im Endstadium.

Darum geht’s William Shatner und seine Tochter Melanie kämpften in den Jahren 2022/23 fast gleichzeitig gegen die Krankheit Krebs.

Der «Star Trek»-Star überlebt Hautkrebs mit Metastasen, die Tochter hatte Brustkrebs.

Der «Star Trek»-Star überlebt Hautkrebs mit Metastasen, die Tochter hatte Brustkrebs. Heute gelten beide als krebsfrei. Mit ihrem neuen Podcast «No Time but Now» wollen sie anderen Krebspatienten Hoffnung machen. Zusammenfassung erstellt mit

Mitten in der Nacht rief Melanie Shatner Gretsch ihren Vater William Shatner an und sagte: «Ich glaube, ich sterbe.»

Eine Viertelstunde später stand der heute 95-Jährige vor der Haustür seiner jüngsten Tochter. Damals ahnte er nicht, dass ihn kurze Zeit später das gleiche Schicksal treffen würde: Auch bei ihm diagnostizierten die Ärzte Krebs.

Der «Star Trek»-Star und seine jüngste Tochter Melanie (61) kämpften gleichzeitig gegen Krebs im Endstadium – und bangten monatelang um ihr Leben.

Doppelter Krebs-Schock

Jetzt sprechen Vater und Tochter Shantner im US-Magazin «People» erstmals offen über die belastende Zeit und ihren Kampf gegen die lebensbedrohliche Krankheit.

Im Sommer 2022 ertastete Melanie Shatner Gretsch einen Knoten in ihrer Brust. Die Diagnose: Brustkrebs.

Der Krebs hatte bereits auf die Lymphknoten im Brustbereich übergegriffen. Innerhalb von anderthalb Jahren folgten mehrere Chemotherapien, gegen 30 Strahlentherapie-Behandlungen und eine doppelte Brustamputation.

Während Melanie um ihr Leben kämpfte, folgte der nächste Schock: Im Juni 2023 entdeckte William Shatner einen Knoten an seiner Wange. Zunächst hielt er ihn für eine harmlose Schwellung.

Die Ärzte diagnostizierten bösartigen Hautkrebs. Besonders dramatisch: Der Krebs hatte bereits in die Lunge und ins Gehirn gestreut. Eine moderne Immuntherapie rettete dem Schauspieler schliesslich das Leben.

Keine Kraft – und die Angst um den Vater

Besonders schwer zu verkraften war die Situation für Tochter Melanie. «Ich hatte kaum die Kraft, mich um mich selbst zu kümmern – und gleichzeitig Angst, meinen Vater zu verlieren», erinnert sie sich im Magazin «People».

William Shatner liess seine Tochter wissen, dass sie sich zumindest um die Behandlungskosten keine Sorgen machen müsse. «Schick mir einfach die Rechnungen», sagte er. Mit Humor versuchte er, ihr selbst in den dunklen Momenten Mut zu machen.

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Ende 2024 dann die erlösende Nachricht: Sowohl Melanie Shatner Gretsch als auch William Shatner gelten seither als krebsfrei.

Der gemeinsame Kampf gegen den Krebs habe ihre Vater-Tochter-Beziehung noch enger gemacht und ihren Blick aufs Leben verändert, sagen die Shatners.

Heute wollen sie anderen Betroffenen Mut und Hoffnung machen. Am 29. Juli starten die beiden deshalb den Podcast «No Time but Now», in dem sie mit Krebsüberlebenden und Medizinexperten über Krankheit, Heilung und die Bedeutung des Augenblicks sprechen.

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