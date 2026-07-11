Phia will Online-Shopping vereinfachen. Doch nun steht das Start-up von Bill Gates' Tochter Phoebe Gates in der Kritik: Die Browser-Erweiterung soll sich Verkäufe angerechnet haben, die sie gar nicht vermittelt hatte.

Die 23-jährige Unternehmerin Phoebe Gates ist das jüngste der drei Kinder von Bill Gates und Melinda French Gates.

Darum geht’s Phia, das Shopping-Start-up von Phoebe Gates vergleicht Preise, sucht Rabattcodes und zeigt Secondhand-Alternativen an.

Bloomberg fand heraus, dass die Browser-Erweiterung bei Käufen teils automatisch eigene Affiliate-Codes setzte und damit andere Vermittler überschrieb.

Diese als «Cookie Stuffing» bekannte Praxis verstösst gegen die Regeln grosser Affiliate-Netzwerke.

Phia räumte den Fehler ein und erklärte, das Problem behoben zu haben, obwohl der betroffene Code laut Bloomberg seit Dezember aktiv war. Zusammenfassung erstellt mit

Phia will Online-Shopping einfacher machen: Die Browser-Erweiterung vergleicht Preise auf Tausenden Websites, sucht Rabattcodes und zeigt Secondhand-Alternativen zu Modeartikeln an. Hinter dem Start-up stehen Phoebe Gates, die 23-jährige Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates, und ihre Freundin Sophia Kianni.

Seit der Gründung 2025 hat das Unternehmen 43,5 Millionen US-Dollar eingesammelt – unter anderem von Stars wie Sydney Sweeney, Khloé Kardashian und Hailey Bieber sowie von der ehemaligen Meta-Managerin Sheryl Sandberg. Auch in der Schweiz lässt sich Phia via App und Browser-Erweiterung nutzen.

Doch nun steht Phia in der Kritik. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat sich die App Verkäufe angerechnet, an denen sie gar nicht beteiligt war.

Praxis ist ausdrücklich verboten

Phia verdient über sogenanntes Affiliate-Marketing: Führt die App Kund*innen zu einem Kauf – etwa, weil sie Rabattcode anwenden –, zahlt der Händler dem Start-up eine Provision. Wer den Verkauf vermittelt hat, erkennen die Händler an einem individuellen Code.

Bloomberg testete die Erweiterung auf über 50 Websites, darunter jene von Nike und Zara. Das Ergebnis: Kurz vor Abschluss eines Kaufs öffnete Phia ohne Zutun der Nutzer*innen einen Tab im Hintergrund und hinterlegte dort den eigenen Code – auch dann, wenn die Kund*innen direkt beim Händler einkauften oder über den Link eines anderen Anbieters auf die Seite gelangt waren. Deren Codes wurden dabei überschrieben. In der Branche ist diese Praxis als «Cookie Stuffing» bekannt und in den Nutzungsbedingungen grosser Affiliate-Netzwerke ausdrücklich verboten.

Zu denselben Ergebnissen kamen unabhängige Prüfer. «Die Regeln erlauben keine gefälschten, simulierten, imaginären oder hypothetischen Klicks», so ein Prüfer gegenüber Bloomberg. «Nur ein echter Klick zählt.»

Code schon seit letzem Dezember im Einsatz

Das Start-up bestätigte das Problem gegenüber Bloomberg. Man sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass eine kürzlich veröffentlichte Version der Software bei einem Teil der Nutzer*innen zu Fehlzuordnungen geführt habe, erklärte eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur. Das Team habe über Nacht gearbeitet und das Problem behoben. Laut Bloomberg war der entsprechende Code allerdings bereits seit Dezember im Einsatz.

Konsequenzen gibt es dennoch: Das Affiliate-Netzwerk Impact.com hat Phias Konto gesperrt und prüft, ob Transaktionen korrigiert werden müssen.

Für Phia ist es nicht der erste Rückschlag. Bereits im vergangenen Jahr deckte das Magazin «Fortune» auf, dass die App den Browserverlauf ihrer Nutzer*innen protokollierte – inklusive sensibler Inhalte wie Bankauszügen. Phia stellte die Praxis daraufhin ein.

Mehr aus dem Ressort