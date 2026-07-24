Johann Lafer lebt mit einer unheilbaren Krebsdiagnose – doch ans Aufgeben denkt der TV-Koch nicht. Im «Bild»-Podcast «May Way» spricht der 68-Jährige so offen wie selten über den Tod, seine Familie und warum «Sterben keine Option» für ihn ist.

Im «Bild»-Podcast «May Way» spricht TV-Koch Johann Lafer so offen wie nie über seine Krebserkrankung.

Darum geht’s Der österreichische TV-Koch Johann Lafer lebt seit zweieinhalb Jahren mit der Diagnose Lymphdrüsenkrebs.

Im «Bild»-Podcast «May Way» verrät der 68-Jährige, wie die Krankheit seinen Blick aufs Leben verändert hat.

Er geniesse, so der 68-Jährige, die Zeit mit seiner Familie bewusster denn je. Zusammenfassung erstellt mit

Ende Mai machte TV-Koch Johann Lafer seine unheilbare Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung öffentlich. Die Krankheit habe ihn zwar ausgebremst, seinen Lebenswillen jedoch nicht gebrochen.

Die Diagnose erhielt der 68-Jährige bereits vor zweieinhalb Jahren. Ärzte hatten bei einer Routineuntersuchung auffällige Schatten entdeckt. Erst als sein verändertes Aussehen durch die Chemotherapie zu Spekulationen führte, entschied Lafer, seine Krankheit öffentlich zu machen.

Im Podcast «May Way» spricht Johann Lafer mit Tanja May, Unterhaltungschefin der «Bild», ungewöhnlich offen darüber, wie die Krankheit sein Leben und seinen Blick darauf verändert hat.

Die Angst vor dem Tod habe er beim Abschied von seiner Schwiegermutter am Sterbebett verloren. «Wir sind Gast auf Erden. Es ist endlich. Es wird nichts geben, was uns davon befreit», sagt Lafer. Der Starkoch hofft lediglich, «noch möglichst lange Gast sein zu dürfen».

Johan Lafer will «leben, arbeiten, lieben»

Trotz der unheilbaren Diagnose will Johann Lafer nicht ans Aufgeben denken. Schon bei Bekanntwerden seiner Erkrankung machte er deutlich: «Sterben ist für mich keine Option. Ich will leben, arbeiten, lieben, weiter Ideen haben».

Johann Lafer sagt, er schätze das Leben mit seiner Frau Silvia und den gemeinsamen Kindern heute mehr denn je. Dinge, die früher oft hinter Arbeit und Terminen zurückstehen mussten, seien heute in den Mittelpunkt gerückt.

Gerade seine Familie gebe ihm derzeit besonders viel Kraft. Rückblickend bereut der Spitzenkoch zwar, bei wichtigen Momenten oft gefehlt zu haben.

Noch heute habe er ein schlechtes Gewissen, weil er bei der Geburt seines Sohnes nicht dabei gewesen sei – stattdessen war ihm ein Treffen mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder wichtiger. «Das war kompletter Schwachsinn», sagt Lafer heute selbstkritisch.

«Meine Frau und die Kinder lieben mich»

Seine grösste Sorge sei immer gewesen, so Johann Lafer, dass seine Kinder ihm eines Tages vorwerfen könnten, nie Zeit für sie gehabt zu haben. Glücklicherweise sei das nie passiert. «Wir vier sind als Familie ganz eng», schwärmt Lafer im Podcast «May Way».

Gemeinsame Ferien seien fest eingeplant, Tochter und Sohn unterstützten ihn zudem beruflich. «Meine Frau und die Kinder lieben mich wirklich.» Dieses Wissen helfe ihm, auch in schweren Phasen der Erkrankung nach vorne zu blicken.

Dass der Krebs sein Leben irgendwann beenden könnte, verdrängt der Fernsehkoch nicht. Angst vor dem Tod habe er aber nicht mehr. Viel wichtiger sei ihm, die verbleibende Zeit bewusst zu nutzen. Er wolle weiterarbeiten, Menschen begegnen und Ideen verwirklichen – solange es seine Gesundheit zulasse.

Und auch darüber, was von ihm bleiben soll, hat Lafer bereits nachgedacht. Nicht Auszeichnungen oder Fernsehkarriere seien entscheidend. Viel lieber wünschte er sich, dass die Menschen irgendwann sagen: «Wenn ich an Johann Lafer denke, dann denke ich an sein Wiener Schnitzel oder an seinen Kaiserschmarrn.»

Ein Vermächtnis, das für Johann Lafer heute wichtiger erscheint als jeder berufliche Erfolg.

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