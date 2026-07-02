Taylor Swift und Travis Kelce haben im Vorfeld ihrer erwarteten Hochzeit in New York insgesamt 26 Millionen Dollar für den guten Zweck gespendet. Gespendet wurde unter anderem an neun Organisationen in New York.

Taylor Swift und Travis Kelce haben im Vorfeld ihrer erwarteten Hochzeit in New York insgesamt 26 Millionen Dollar für den guten Zweck gespendet.

Darum geht’s Taylor Swift und Travis Kelce haben insgesamt 26 Millionen Dollar für den guten Zweck gespendet.

Viele davon befinden sich in Gegenden, mit denen das Paar eng verbunden ist.

Die Nachrichtenagentur AP hat aus informierten Kreisen erfahren, dass die Hochzeitsfeier am Freitag (Ortszeit) stattfinden soll.

Sängerin Taylor Swift und American-Football-Spieler Travis Kelce haben im Vorfeld ihrer erwarteten Hochzeit in New York insgesamt 26 Millionen Dollar für den guten Zweck gespendet. Begünstigt wurden 20 örtliche und landesweite Wohltätigkeitsorganisationen, wie das Pressebüro von Swift mitteilte. Viele davon befinden sich in Gegenden, mit denen das Paar eng verbunden ist. In der Mitteilung wurde nicht auf die anstehende Hochzeit verwiesen.

Die Nachrichtenagentur AP hat aus informierten Kreisen erfahren, dass die Hochzeitsfeier am Freitag (Ortszeit) stattfinden soll. Vorab soll es am Donnerstagabend (Ortszeit) ein kleineres Abendessen geben.

Gespendet wurde unter anderem an neun Organisationen mit Sitz in New York, dazu gehören eine Tafel und eine Nonprofit-Organisation, die Musiklehrkräfte mit bedürftigen Schülerinnen und Schülern in Verbindung setzt. Wie viel Geld jede der Organisationen bekam, wurde nicht mitgeteilt.

Begünstigt wurde auch die Rhode Island Community Food Bank – Swift besitzt ein Anwesen in Watch Hill im US-Bundesstaat Rhode Island. Gespendet wurde auch an das Children's Mercy Hospital in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri, wo Kelce für die Mannschaft Kansas City Chiefs spielt. Auch ein Buchprogramm von Country-Sängerin Dolly Parton und ein Tierschutzverband wurden von dem Paar bedacht.

Swift ist Milliardärin und hat bereits in der Vergangenheit im Vorfeld von Tourneeauftritten Millionen von Dollar an Tafeln gespendet. Swift ist seit 2023 mit Kelce liiert, 2025 haben beide ihre Verlobung bekanntgegeben.