Nach einem Zwischenfall in einem Zug Richtung Zürich erhebt Model Tamy Glauser Vorwürfe gegen eine SBB-Sicherheitsmitarbeiterin. Diese soll ihr gegenüber handgreiflich geworden sein. Auch die SBB äussert sich zum Vorfall.

Darum geht’s Tamy Glauser erhebt nach einem Zwischenfall in einem Zug Vorwürfe gegen eine SBB-Sicherheitsmitarbeiterin.

Das Model sagt, sie sei zunächst zu Unrecht beschuldigt und danach körperlich angegangen worden, als sie den Namen der Mitarbeiterin verlangt habe.

Die SBB prüft den Fall und nimmt die Anschuldigungen ernst. Zusammenfassung erstellt mit

«Normalerweise mache ich das nicht, aber ich bin am Zittern», sagt Model Tamy Glauser in einem Video auf Instagram, das sie kürzlich veröffentlichte. Darin erzählt sie von einem Vorfall mit einer SBB-Sicherheitsmitarbeiterin in einem Zug zum Zürcher Hauptbahnhof.

Gemäss Glauser ist im Zug «etwas passiert», woraufhin unter anderem die SBB-Security gerufen wurde. Eine Sicherheitsmitarbeiterin habe sie zunächst irrtümlich für eine der beteiligten Personen gehalten. «Obwohl komplett an mir vorbeigezeigt wurde», so Glauser. «Sie sah mich und dachte, ich sei die Schuldige», erzählt sie weiter.

Glauser will nicht hinnehmen, dass sie zu Unrecht als Schuldige dargestellt wird. Sie fragt die SBB-Sicherheitsmitarbeiterin nach ihrem Namen, um den Vorfall später zu melden.

Als ihr dieser offenbar nicht genannt worden sei, habe sie ein Foto von der Mitarbeiterin gemacht. «Dann ist sie mich handgreiflich angegangen», so Glauser.

Die Sicherheitsmitarbeiterin habe dem Model das Handy aus der Hand schlagen wollen und sie gepackt. Auch ein «Typ» soll dabei gewesen sein, der aber nichts gemacht hat. «Er hat wohl gecheckt, dass es alles völlig unrechtens ist», so Glauser weiter.

Weil sie sich nicht besser zu helfen weiss, postet sie den Vorfall nun auf Instagram. «Ich bin so müde, verurteilt zu werden, weil ich so aussehe, wie ich aussehe», so das Model zum Schluss.

Das sagt die SBB zum Vorfall

«Die SBB kennt die auf Instagram geschilderten Vorwürfe und nimmt diese ernst», schreibt ein SBB-Sprecher auf Anfrage von blue News. Der Sachverhalt werde derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen abgeklärt. «Den geschilderten Ablauf können wir zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren», heisst es weiter.

Zu einzelnen Mitarbeitenden oder möglichen personalrechtlichen Fragen äussere sich die SBB nicht. «Grundsätzlich erwartet die SBB ein respektvolles, professionelles und verhältnismässiges Verhalten im Kundenkontakt. Gleichzeitig ist der Schutz der Persönlichkeit unserer Mitarbeitenden wichtig. Öffentliche Anprangerung einzelner Personen tragen nicht zu einer sachlichen Klärung bei», so die SBB.

Glauser veröffentlichte zunächst ein Video, in dem die SBB-Mitarbeiterin zu sehen war. Später löschte sie es jedoch und lud eine Version ohne ihr Bild erneut hoch.