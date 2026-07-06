Taylor Swift und Travis Kelce haben geheiratet. Die Hochzeit ist mehr als eine Promi-Meldung: Spätestens nach dem Meme des Weissen Hauses geht es um Politik, Fankultur, Luxus, Protest – und die Frage, wie viel Macht einzelne Stars heute über Öffentlichkeit und Debatten haben.

Eine Demonstrantin hält ein Schild hoch, auf dem Taylor Swift scharf kritisiert wird. Die Vorwürfe reichen von ihrem Privatleben bis zu ihrem CO₂-Fussabdruck und zeigen, wie polarisiert die Debatte um den Popstar geführt wird.

Mehr als eine Hochzeit Taylor Swifts Hochzeit erzählt mehr über unsere Zeit als über Liebe

Darum geht’s Taylor Swift und Travis Kelce heirateten vor rund 1000 Gästen im Madison Square Garden.

Ein Trump-Meme machte die Hochzeit innert Stunden zum Politikum.

Gleichzeitig geriet auch Taylor Swift selbst ins Visier der Kritik.

Taylor Swift und Travis Kelce heirateten am Freitag im Madison Square Garden in New York, begleitet von rund 1000 Gästen und einer weltweiten Medienaufmerksamkeit. Rund um den Veranstaltungsort wurden Strassen abgesperrt, Fans harrten stundenlang aus, Fernsehstationen berichteten, Helikopterbilder und Smartphone-Videos dokumentierten jede Bewegung.

Soweit, so erwartbar. Promihochzeiten sind längst globale Live-Ereignisse. Kaum war der letzte Champagner geschlürft, ging der Wirbel auf gesellschaftlicher und politischer Bühne weiter.

Auf den Anzeigetafeln des Madison Square Garden erschien nach der Trauung «JUST&T MARRIED» – ein Wortspiel mit den Initialen von Taylor und Travis. Ryan Murphy/AP/dpa

Der Madison Square Garden gratulierte dem frischvermählten Paar mit einem Wortspiel. Auf den digitalen Anzeigetafeln erschien statt des klassischen «Just Married» der Schriftzug «JUST&T MARRIED» – eine Anspielung auf die Vornamen Taylor und Travis. Wenige Stunden später veröffentlichte das Weisse Haus eine bearbeitete Version des Bildes. Aus «JUST&T MARRIED» wurde «TRUMP IS YOUR PRESIDENT».

Fankultur wird politisch

Donald Trump und Taylor Swift stehen seit Jahren auf entgegengesetzten Seiten des politischen Spektrums. Seit Swifts Unterstützung für Kamala Harris im Präsidentschaftswahlkampf 2024 gilt sie für viele Konservative als Symbol des liberalen Amerikas. Dass das Weisse Haus nun ihre Hochzeit für eine provokative Bildmontage nutzte, zeigt, wie stark Popkultur heute politisch geworden ist.

Taylor Swift & Travis Kelce Adam Sandler als Pastor «Wie im Märchen»: Swift und Kelce feiern Hochzeit des Jahres

Wer, wie das Weisse Haus, einen solchen Popkultur-Moment kapert, landet automatisch in Millionen Feeds und Nachrichtensendungen – und gewinnt damit Aufmerksamkeit – die wertvollste Währung des digitalen Zeitalters.

Swift-Fans reagierten empört und warfen der Regierung vor, den grössten Promi-Moment des Sommers für einen politischen Troll zu missbrauchen.

Mehr als Kritik an einer Hochzeit

Die Kritik richtet sich allerdings nicht nur gegen Donald Trump. Auch Taylor Swift selbst geriet rund um das Hochzeitswochenende ins Visier ihrer Kritiker*innen. Für sie wurde die Hochzeit zum Symbol einer Prominentenkultur, in der Luxus, Reichweite und öffentliche Aufmerksamkeit immer grössere Dimensionen annehmen.

Auf einem Protestplakat war zu lesen: «You truly are a monster, Taylor Swift» («Du bist wirklich ein Monster, Taylor Swift»). Die Vorwürfe reichen vom häufig genutzten Privatjet und dessen CO₂-Emissionen bis zur immer stärkeren Vermarktung ihrer Person.

Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce war nicht nur ein privater Moment – sie wurde zum globalen Medienereignis. John Locher/AP/dpa

Für viele Kritiker*innen steht Taylor Swift inzwischen stellvertretend für eine Form von Prominenz, die sich immer weiter vom Alltag der meisten Menschen entfernt. Die gigantische Hochzeit, die Sicherheitsmassnahmen und der mediale Aufwand wirkten auf manche wie ein weiteres Beispiel dafür, dass für Superreiche andere Regeln gelten.

«Let them eat cake»

In sozialen Netzwerken tauchte der Vergleich mit dem berühmten Satz «Let them eat cake» («Dann sollen sie doch Kuchen essen») auf – unabhängig davon, ob Marie Antoinette ihn jemals gesagt hat. Gemeint ist damit ein wachsendes Gefühl gesellschaftlicher Distanz.

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Während viele Menschen mit steigenden Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot oder Hitzewellen kämpfen, wächst bei manchen der Eindruck, dass Superreiche den Bezug zur Lebensrealität vieler Menschen verlieren.

Diese Kritik traf zuletzt auch andere Grossereignisse wie die Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig oder die Met Gala. Sie richtet sich gegen eine Pop- und Luxuswelt, die für viele Beobachter*innen zunehmend losgelöst vom Alltag der Mehrheit wirkt. Taylor Swift wurde an diesem Wochenende zu ihrer prominentesten Projektionsfläche.

Diese Kritik traf zuletzt auch andere Grossereignisse wie die Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig oder die Met Gala. Im Kern richtet sie sich gegen eine Pop- und Luxuswelt, die für viele immer stärker von den Erfahrungen des Alltags entkoppelt scheint. Taylor Swift wurde an diesem Wochenende zu ihrer prominentesten Projektionsfläche.