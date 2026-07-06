Momo, Pizza und Co.
Teuer wie Feuer oder fair? blue News macht den grossen Festivalpreis-Check in Montreux
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Festivalstimmung macht hungrig – doch was kostet der Genuss? blue News hat am Montreux Jazz Festival den Preis-Check gemacht und zeigt, wie tief Besucherinnen und Besucher für Momos, Pizza, Bier und Co. in die Tasche greifen müssen.
Darum geht’s
- Das 60. Montreux Jazz Festival ist mit RAYE, Sting und Nick Cave am Wochenende gestartet.
- Das Festival am Genfersee läuft noch bis zum 18. Juli. Auf dem Programm stehen Highlights wie John Legend, The Roots, Zara Larsson, Deep Purple, Lewis Capaldi und Jovanotti.
- blue New hat an der Foodmeile den Preis-Check gemacht.
Pizza, Momos oder ein kühles Bier – wer einen Tag am Montreux Jazz Festival verbringt, bekommt früher oder später Hunger und Durst.
Doch wie tief müssen Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher dafür in die Tasche greifen? blue News hat für dich die Foodmeile am Genfersee unter die Lupe genommen.
Was Momo, Pizza und Co. kosten, das erfährst du im Video.