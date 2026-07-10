Die Schweiz schwitzt sich durch die nächste Hitzewelle. Ausgerechnet jetzt sitzt «Meteo»-Mann Thomas Bucheli in der SRF-Show «Donnschtig-Jass» auf der Gästebank – und bremst die allgemeine Sommer-Euphorie.

Während das Publikum in Römerswil LU das Traumwetter geniesst, warnt der Meteorologe Thomas Bucheli im Gespräch mit Moderator Rainer Maria Salzgebervor einer «dramatischen» Entwicklung.

Wetterfrosch mit Düster-Prognose Thomas Bucheli warnt vor Bruthitze – der «Donnschtig-Jass» kommt ins Schwitzen

Darum geht’s Gast in der SRF-Show «Donnschtig-Jass» in Römerswil LU ist SRF-Meteorologe Thomas Bucheli.

in Römerswil LU ist SRF-Meteorologe Thomas Bucheli. Der Wetterexperte warnt vor der aussergewöhnlichen Hitzewelle und den Folgen des Klimawandels.

Mit Charme, Humor und Bodenständigkeit ist Bucheli der Star des Abends. Auch die Band Hecht sorgen für Stimmung.

Horgen gewinnt den Jass gegen Meilen mit nur 41 Differenzpunkten.

Auch im 43. Sommer bleibt der «Donnschtig-Jass» eine der sympathischsten TV-Institutionen des Landes. Zusammenfassung erstellt mit

Es gibt wohl kaum ein TV-Gesicht, das den Schweizerinnen und Schweizern derzeit häufiger begegnet als Thomas Bucheli. Seit Wochen ächzt das Land unter Rekordtemperaturen, Tropennächten und der zweiten Hitzewelle des Sommers.

Das Wetter ist Gesprächsthema Nummer eins – und «SRF Meteo» seit Jahren die meistgesehene Sendung des Schweizer Fernsehens. Bucheli ist dabei längst mehr als der Mann mit den Wolkensymbolen.

Er gehört zu den beliebtesten TV-Gesichtern des Landes – einer, dessen Prognosen für viele so selbstverständlich zum Abend gehören wie die «Tagesschau». Dass er bald in Pension geht, verleiht seinen Auftritten fast schon etwas Wehmütiges.

Alte SRF-Aufnahmen zeigen den blutjungen Meteorologen an der ETH – oder als Wettermoderator im Ballerina-Tütü für eine alte SRF-Unterhaltungsshow. Screenshot SRF

Das «Donnschtig-Jass»-Publikum in Römerswil LU hat den Luzerner TV-Mann ohnehin ins Herz geschlossen – obwohl er sich beim Auftritt in seiner Heimatregion nicht auf die Rolle des sympathischen Wetterfroschs beschränkt. Denn während die Schweiz das Sommerwetter feiert, schaut Bucheli auch dorthin, wo andere lieber wegsehen.

Die zweite Hitzewelle innert kurzer Zeit sei «wirklich dramatisch», sagt er mit ernster Miene. Vor allem die Natur brauche dringend Regen – und zwar «richtigen Regen».

Man merkt dem Wissenschaftler an, dass ihn diese Entwicklung ehrlich beschäftigt. «Diese Trockenheit ist ein echtes Problem», sagt er. Als Wissenschaftler habe er da eine andere Sicht auf das Wetter.

Thomas Bucheli ist volksnah und kompetent

Gerade deshalb funktioniert Thomas Bucheli an diesem Abend so gut. Er belehrt nicht. Er erklärt. Und er tut das mit jener Mischung aus Charme, Humor, Kompetenz und Bodenständigkeit, die ihn seit Jahren so beliebt macht.

Thomas Bucheli erzählt, dass «SRF Meteo» immer häufiger erboste und sogar aggressive Mails erhält, wenn das Wetter länger nicht den Erwartungen des Publikums entspricht. Screenshot SRF

Besonders schön wird das, als Bucheli erzählt, dass bei «SRF Meteo» immer häufiger erboste und sogar aggressive Mails eintreffen, wenn das Wetter mal länger nicht den Vorstellungen des Publikums entspricht.

Dann müsse man den Leuten jeweils erklären, sagt er augenzwinkernd, «dass wir das Wetter nur vermelden – nicht selber machen».

Die vielen Jahre vor der Kamera merkt man ihm an. Bucheli ist eloquent, schlagfertig und besitzt ein gutes Gespür für Timing. Gleichzeitig zeigt er, dass in ihm auch ein Entertainer steckt:

«Ich dachte, diese Bilder seien immer noch im Giftschrank», witzelt Bucheli. Denn beim SRF fand man lange Zeit, solche Aufnahmen seien für einen Chef-Meteorologen «unpassend».

Büsser: «Ich brauche keinen Applaus»

Auch beim traditionellen «Hau den Lukas» beweist Thomas Bucheli Humor. Den Trump-Pfeil bringt er kaum richtig in die Höhe. «An der Kraft kann's nicht liegen», kommentiert er trocken.

Wenig später revanchiert er sich dafür beim Traktor-Duell gegen Komiker Stefan Büsser und holt sich mit seinem souveränen Sieg den lautesten Applaus des Abends.

Der «Donnschtig-Jass» in Römerswil LU liefert genau das, was die TV-Sendung seit mittlerweile 43 Jahren so erfolgreich macht: Schiedsrichterin Sonia Kälin, Moderator Rainer-Maria Salzgeber und Komiker Stefan Büsser. SRF

Doch auch Büsser – der nach einem Velounfall mit einem Spezialfahrzeug auf den Dorfplatz rollt – beweist Selbstironie und kontert gewohnt schlagfertig: «Schon ok, ich brauche keinen Applaus – ich habe Geld.»

Nachdenklichkeit in der Festhütte

Tatsächlich liefert auch der Rest des Abends genau das, was den «Donnschtig-Jass» seit mittlerweile 43 Jahren so erfolgreich macht.

Die Band Hecht sorgt für Festhüttenstimmung, Rainer Maria Salzgeber führt gewohnt locker und mit sichtbarer Freude durch die Livesendung.

Sonia Kälin hält am Jasstisch Ordnung, und die Gemeinde Horgen sichert sich am Ende mit starken 41 Differenzpunkten das Gastgeberrecht für die nächste Ausgabe.

Es ist diese Mischung aus Folklore, Musik, Infotainment und unkomplizierter Familien-Unterhaltung, die den «Donnschtig-Jass» bis heute zu einem der letzten grossen Lagerfeuer des Schweizer Fernsehens macht.

Bucheli verdirbt niemandem die Sommerlaune

Und trotzdem gehört dieser Abend vor allem Thomas Bucheli. Nicht, weil er den lautesten Applaus erhält. Sondern weil er etwas schafft, das nur wenige können:

Er verdirbt niemandem die Sommerlaune – und bringt trotzdem viele zum Nachdenken.

Sorgen beim Donnschtig-Jass» aus Römerswil LU für den richtigen Sound: die Band Hecht. Screenshot SRF

Denn während über Römerswil die Sonne scheint, erinnert Bucheli daran, dass zu jedem heissen Sommer eben auch Schattenseiten gehören. Ausgerechnet der Wetterfrosch sorgt so für nachdenkliche Töne in der heiteren SRF-Sommersendung.

Gut möglich, dass dieser «Donnschtig-Jass» deshalb noch etwas länger in Erinnerung bleibt. Regen hätte an diesem Abend zwar niemand bestellt – brauchen würde ihn das Land trotzdem.

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