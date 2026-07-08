Nicht Christopher Nolan selbst überbrachte Zendaya die Nachricht über ihre Rolle in «Die Odyssee», sondern ihr Partner Tom Holland. Für beide wurde der Moment unvergesslich.

Tom Holland und Zendaya haben sich bei den Dreharbeiten zu «Spider-Man» kennengelernt.

Darum geht’s Tom Holland erfuhr vor Zendaya von ihrer Besetzung für Christopher Nolans «Die Odyssee».

Auf Wunsch des Regisseurs überbrachte Holland die Nachricht Zendaya. Sie hielt die Neuigkeit zunächst für einen Scherz.

«Die Odyssee» erzählt Homers Epos über Odysseus' Heimreise. Zendaya spielt die Figur Athena, Holland Telemachos. Zusammenfassung erstellt mit

Zendaya erfuhr nicht von Regisseur Christopher Nolan, sondern von ihrem Partner Tom Holland, dass sie eine Rolle in «Die Odyssee» spielen würde. Das erzählte Holland im Interview mit «Access Hollywood».

Holland hatte die Rolle des Telemachos, des Sohns von Odysseus, bereits zugesagt, als Nolan ihn bei einem Treffen fragte, ob auch Zendaya Teil des Films werden dürfe.

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Der Regisseur habe die Frage angekündigt mit: «Darf ich dir eine Frage stellen? Und bitte nimm es mir nicht übel, dass ich frage.» Holland habe deshalb zunächst gedacht, Nolan wolle ihn scherzhaft fragen, ob man ihm für den Film Einlagen in die Schuhe legen könne. Der Schauspieler sprach in der Vergangenheit offen über seine Unsicherheiten wegen seiner Körpergrösse. Stattdessen habe Nolan gefragt, ob Holland etwas dagegen hätte, wenn auch Zendaya eine Rolle bekäme.

«Halt die Klappe. Das ist doch ein Scherz»

«Das ist grossartig. Ich bin mir sicher, dass sie das gerne machen würde», habe Holland geantwortet. Nolan habe ihn daraufhin gebeten, seiner Partnerin die Neuigkeit selbst zu überbringen. «Die Heimfahrt war für mich so aufregend», sagte Holland. «Ich war total begeistert.»

Zu Hause habe er Zendaya aufgefordert, das Drehbuch noch einmal zu lesen – diesmal mit besonderem Blick auf die Figur der Göttin Athena. Als sie verstand, worauf er hinauswollte, habe sie angefangen zu grinsen.

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Auch Zendaya schilderte den Moment bereits. Sie sei schon über Hollands Besetzung «im siebten Himmel» gewesen. «Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass ich auch ein Teil davon sein würde.» Als Holland ihr sagte, sie solle das Drehbuch noch einmal lesen, habe sie zunächst gedacht: «Halt die Klappe. Das ist doch ein Scherz.»

Paar hat sich bei «Spider-Man» kennengelernt

«Die Odyssee» basiert auf Homers berühmtem Epos über die Heimreise des Königs Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. Zendaya spielt darin die Göttin Athena, Holland ihren Schützling Telemachos. Der Film startet am 16. Juli in den deutschsprachigen Kinos.

Für Holland und Zendaya ist es nicht die erste gemeinsame Produktion. Kennengelernt hat sich das Paar bei den Dreharbeiten zur «Spider-Man»-Reihe. Der Film kam 2017 in die Kinos.

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