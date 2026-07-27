«Geht ein Schaf in einer Plastikhose ins Fitnessstudio ...»: So beschreibt Tim Mälzer ein Gericht, das er «wirklich widerlich» fand. Im Podcast «Frühstück bei Barbara» verrät der TV-Koch zudem, wo es für ihn das beste Frühstück der Welt gibt.

Im Podcast «Frühstück bei Barbara» verrät TV-Koch Tim Mälzer: Das beste Frühstück der Welt gibt es «mit Abstand» in Japan.

Darum geht’s Tim Mälzer schwärmt im Barbara Schönebergers Podcast «Frühstück bei Barbara» vom Frühstück in Japan.

vom Frühstück in Japan. Später erklärt der deutsche TV-Koch, warum er trotzdem nicht dauerhaft in Japan leben möchte.

Sein schlimmstes Essen erlebte der 55-Jährige auf den Färöer-Inseln mit fermentiertem Lammfett. Zusammenfassung erstellt mit

Das beste Frühstück der Welt gibt es in Japan – «mit Abstand». Das sagt der deutsche TV-Koch Tim Mälzer in der neusten Folge von Barbara Schönebergers Podcast «Frühstück bei Barbara».

Der 55-Jährige, der in seinen Formaten für seine schroffe Art bekannt ist, meint weiter: «Wenn ich nicht so ein Assi wäre, ich wäre Japaner.» Das japanische Handwerk bewundere er sehr – und dennoch: In Japan leben wolle der berühmte Küchenchef auf gar keinen Fall ...

«Die Gesellschaft ... ganz schlimm», meint Tim Mälzer, der findet, es sei in Japan alles «zu sehr in einer Hierarchie gedacht».

Dass Barbara Schöneberger und er selbst «als schwarze Schafe» in Deutschland ihre eigene Nische gefunden haben und damit erfolgreich sind, das wäre auf der asiatischen Insel seiner Meinung nach nicht so.

«Ich habe da ein paar Dinge auch gesehen ... fällt mir schon schwer», erklärt der «Kitchen Impossible»-Star weiter, ohne Details zu nennen. «Aber: Tolles Land, ich mag es trotzdem.»

Mälzer: «Ein Essen wie ein Verkehrsunfall»

Als Barbara Schöneberger ihren Gast fragt, wo er denn schon einmal richtig schlecht gegessen habe, hat er erneut eine klare Antwort. «Auf den Färöer-Inseln», sagt Tim Mälzer. Bei dem Gericht habe es sich um «eine Art fermentiertes Lammfett» gehandelt.

«Wirklich widerlich», stellt er klar und beschreibt den Geschmack folgendermassen: «Sollte ein Schaf jemals ins Fitnessstudio gehen und das ist da jetzt ganz lange im Fitnessstudio gewesen und hat dabei eine Plastikhose an gehabt.»

Und weiter: «Dieses Wasser, was sich zwischen den Backen ansammelt, das lässt du jetzt noch mal vier Wochen lang fermentieren und dann leckst du dem lebenden Schaf das einmal aus der Ritze heraus. Das ist da eine Spezialität und damit habe ich mich dann doch auch in der wertschätzenden Beschreibung sehr schwergetan.»

Dann kommt der deutsche TV-Koch doch wieder auf die japanische Küche zu sprechen. Denn dort habe er einst fermentierte Tintenfisch-Innereien gegessen. «Die sahen so aus, wenn du früher auf dem Kindergeburtstag ganz lange gespielt hast und das sich so ein bisschen antrocknete da oben, aber dazwischen noch was flüssig ist und das hast du einmal rausgepustet aus der Nase und das hast du mit Stäbchen gegessen.»

Tim Mälzer wählt auch in diesem Fall ein explizites Bild: «Das war so ein Moment wie so ein Verkehrsunfall.» Er habe sowohl unterdrücken müssen, sich nicht zu übergeben, aber gleichzeitig auch nicht aufhören können, weiterzuessen.

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