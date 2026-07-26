«Unsere kleine Farm» steht bis heute für heile Welt. Doch abseits der Kameras sah der Alltag offenbar ganz anders aus: Alison Arngrim erzählt von Alkohol, Zigaretten und einem Set, das wenig mit der Serienidylle gemein hatte.

«Unsere kleine Farm»: Alison Arngrim war in der Rolle der Nellie zu sehen.

US-Kultserie «Unsere kleine Farm»: So wüst ging es am Set der Originalserie zu

Darum geht’s Alison Arngrim berichtet, dass es hinter den Kulissen von «Unsere kleine Farm» deutlich weniger idyllisch zuging als in der Serie. Alkohol, Zigaretten und Süssigkeiten prägten den Alltag am Set.

Laut Arngrim war der Requisitenwagen Treffpunkt der Crew und versorgte sie mit Bier, Zigaretten und Snacks. Ging das Bier aus, musste Nachschub besorgt werden, damit die Dreharbeiten weiterliefen.

Die Originalserie lief von 1974 bis 1983 und wurde weltweit zum Kult. Die Netflix-Neuverfilmung ist seit dem 9. Juli verfügbar und wurde trotz gemischter Resonanz bereits um eine zweite Staffel verlängert. Zusammenfassung erstellt mit

Naturidylle auf der einen Seite und familiäre Harmonie auf der anderen, dafür stand die Kultserie «Unsere kleine Farm» und dafür will auch die just bei Netflix erschienene Neuauflage stehen.

Idylle, Harmonie und Beschaulichkeit – von wegen. Jedenfalls hinter den Kulissen des Originals war es mitunter wüst zugegangen, wie Darstellerin Alison Arngrim in einem Interview verraten hat.

Im US-Podcast «Here's What Happened» plauderte Arngrim aus dem Nähkästchen. Demnach sei der Alkohol am Set von «Unsere kleine Farm» in Strömen geflossen und permanent sei man von Kettenrauchern umgeben gewesen. «Die Erwachsenen stammten aus einer Zeit, in der jeder geraucht und jeder getrunken hat. Und zwar ständig», sagte Arngrim, die in der Kultserie seit ihrem zwölften Lebensjahr Nellie Oleson Dalton gespielt hatte, eine ebenso verwöhnte wie intrigante Tochter einer Krämerfamilie.

Alison Arngrim berichtet über nicht so idyllische Zustände bei «Unsere kleine Farm». Dieses Bild entstand 2024. Getty Images/Pascal Le Segretain

Auch kulinarisch herrschten bei den Dreharbeiten offenbar alles andere als gemässigte Verhältnisse – damals in den 1970ern und 1980ern, lange vor «Bio-Essen, vegetarische Alternativen oder glutenfreier Milch», so Arngrim. Dafür hätte es zuhauf Kaffee, Zuckerwürfel und Donuts gegeben.

Dreh- und Angelpunkt der Gelage: Requisitenwagen

Der Sündenpfuhl war offenbar der Requisitenwagen. Arngrim erinnert sich: «Die Requisiteure waren für den Alkohol und die Zigaretten zuständig, genauso wie für die Süssigkeiten. Deshalb hingen alle ständig an ihrem Wagen herum.»

Und wenn der Alkohol zur Neige gegangen war, wusste sich die Crew zu helfen: «Wir mussten ständig jemanden zum Laden schicken, weil das Bier knapp wurde. An manchen Tagen brauchten wir zwei Kisten, an anderen drei. Wenn das Bier ausgegangen wäre, wäre die Produktion praktisch zum Stillstand gekommen.»

Die Familie Ingalls machte «Unsere kleine Farm» (1974–1983) zur Kultserie. Im Bild (v. l.): Karen Grassle, Michael Landon und Melissa Sue Anderson, vorne Lindsay Greenbush, Melissa Gilbert sowie Hund Bandit. imago stock&people

Dazu kam es bekanntermassen nicht. «Unser kleine Farm» wurde von 1974 bis 1983 ausgestrahlt. Die Verfilmung der autobiografischen Romanreihe von Laura Ingalls Wilder war nicht nur in den USA ein Publikumsmagnet. Die Hauptrollen in der Serie über das Leben der Farmerfamilie Ingalls im späten 19. Jahrhundert in Kansas spielten unter anderem Michael Landon, Karen Grassle und Melissa Gilbert.

Die gleichnamige Neuverfilmung ist seit dem 9. Juli auf Netflix zu sehen. Auch hier wollen sich Vater Charles, Mutter Caroline und die beiden Töchtern Mary und Laura um 1870 in der Prärie in Kansas ein neues Leben aufbauen.

In den Hauptrollen sind diesmal Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Alice Halsey und Skywalker Hughes zu sehen. Die Neuinterpretation ist Berichten zufolge nicht überall auf der Welt von Erfolg gekrönt, dennoch hat Netflix bereits eine zweite Staffel bestellt.