Allein statt mit der Familie: Prinz Harry ist für einen Gerichtstermin und die Vorbereitungen der Invictus Games nach London gereist. Schon vor seiner Ankunft sorgte jedoch ein Hin und Her um seine angebliche Unterkunft im Buckingham-Palast für Ärger.

Darum geht’s Prinz Harry ist allein nach London gereist, um die Invictus Games 2027 zu bewerben und Termine im Zusammenhang mit seinem Gerichtsverfahren gegen die «Daily Mail» wahrzunehmen. Meghan sowie Archie und Lilibet blieben aus Sicherheitsgründen in den USA.

Vor seiner Ankunft entstand Verwirrung um eine mögliche Übernachtung im Buckingham-Palast. Harrys Team sprach von einem angenommenen Angebot, der Palast erklärte jedoch, dass kein Aufenthalt zustande komme.

Als Grund gelten unter anderem eine verpasste Organisationsfrist und der anhaltende Streit um Harrys Polizeischutz. König Charles wird seine Enkel Archie und Lilibet deshalb erneut nicht persönlich sehen. Zusammenfassung erstellt mit

Lange wurde spekuliert, ob Prinz Harry mit Meghan sowie Archie und Lilibet nach London reisen würde. König Charles hat seine beiden Enkelkinder seit dem Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. im Juni 2022 nicht mehr persönlich gesehen – in einem Alter, in dem sich Kinder besonders schnell entwickeln.

König Charles hat seine Enkel Archie und Lilibet zuletzt im Juni 2022 beim Platinjubiläum von Königin Elizabeth II. gesehen. Nun ist Prinz Harry allein nach London gereist. Einerseits, um die Invictus Games 2027 in Birmingham zu bewerben, andererseits wegen seines Gerichtsverfahrens gegen die «Daily Mail».

n dem Prozess warf Harry dem Verlag unter anderem illegale Informationsbeschaffung wie Telefon-Hacking und den Einsatz von Privatdetektiven vor. Nach seiner Niederlage vor Gericht zeigte sich der Prinz schockiert und sprach von einer «Vertuschung» sowie einem Versagen der Justiz.

Prinz Harry hat eine wichtige Frist verpasst

Eigentlich war geplant, dass Prinz Harry während seines Aufenthalts im Buckingham-Palast übernachtet. Sein Team hatte erklärt, der Prinz habe ein entsprechendes Angebot des Königshauses angenommen. Der Palast widersprach jedoch und stellte klar, dass ein Aufenthalt nicht zustande komme. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll Harry eine wichtige Frist für die Organisation seines Besuchs verpasst haben. Sein Sprecher sprach dennoch von einer «enttäuschenden» Entscheidung und kritisierte, das Angebot sei kurzfristig zurückgezogen worden.

Hintergrund des Hin und Hers ist auch der anhaltende Streit um den Polizeischutz für Harry und seine Familie in Grossbritannien. Ursprünglich wollte der Prinz gemeinsam mit Meghan sowie den Kindern Archie und Lilibet nach London reisen. Aus Sicherheitsgründen blieb die Familie jedoch in den USA – König Charles wird seine Enkel deshalb erneut nicht sehen.