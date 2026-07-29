Vier Frauen erheben Vorwürfe gegen Oscar-Preisträger und Thirty-Seconds-to-Mars-Frontmann Jared Leto. Sie werfen ihm strafbare sexuelle Übergriffe vor, die sich ereignet haben sollen, als sie noch Teenager waren.

Darum geht’s In einer neuen TV-Dokumentation der BBC erheben 10 Frauen Vorwürfe gegen Filmstar und Sänger Jared Leto.

Der Sänger der Band 30 Seconds to Mars habe die Frauen sexuell belästigt, als diese Minderjährige waren.

Neun Frauen sprechen erstmals in der Öffentlichkeit darüber. Zusammenfassung erstellt mit

In einer neuen exklusiven BBC-Dokumentation erheben zehn Frauen schwere Vorwürfe gegen Hollywoodstar und Musiker Jared Leto («Dallas Buyers Club»). Die mutmasslichen sexuellen Übergriffe des Frontmanns von 30 Seconds to Mars sollen sich zwischen 2002 und 2016 ereignet haben – zu einer Zeit, als die Frauen noch Teenager waren. Leto war damals zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die Dokumentation trägt den Titel «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret». Vier Opfer kommen in einem BBC-Artikel erstmals zu Wort.

Ein mutmassliches Opfer sagt aus, damals als 17-Jährige in einem Motel sexuell missbraucht worden zu sein. Eine weitere Frau berichtet, der Hollywoodstar habe ihr mit 19 Jahren mit sexuellem Missbrauch gedroht, als sie sich unerwartet mit ihm alleine in einem Hotelzimmer befand. Eine weitere Teenagerin sagt aus, als 17-Jährige mit Leto Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Laut BBC gilt das als Vergewaltigung einer minderjährigen Person. Zudem soll der Oscarpreisträger ein Gespräch über das Schutzalter von 18 Jahren dem Mädchen gegenüber heruntergespielt haben.

Die vierte Frau sagt aus, Leto habe sie manipuliert und seinen Promistatus ausgenutzt. Er habe sie mit 16 Jahren mit sexuellen Anrufen mehrfach belästigt. Er soll ihr dabei den Vorschlag gemacht haben, miteinander zu schlafen, und ihr anschliessend eine Geheimhaltungsvereinbarung zugesandt haben. Doch die Frau hat diese nicht unterzeichnet.

Der TV-Sender hat die Vereinbarung gesehen

Die Macher der TV-Doku geben an, das Vereinbarungsdokument gesehen zu haben. Ausserdem schildern vier weitere Frauen, von Leto in ihrer Jugendzeit sexuelle Telefonanrufe von ihm erhalten zu haben. Ein Fan des Sängers behauptet zudem, er habe sie im Alter von 14 Jahren von einem Security backstage bringen lassen, nachdem er in der Autogrammstunde ihre Brüste kommentiert hatte.

Jared Leto wurde von den TV-Machern kontaktiert und um ein Statement gebeten. Leto hat nicht darauf reagiert.

Es gilt die Unschuldsvermutung.