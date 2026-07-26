Im brasilianischen Dschungel fand der deutsche IT-Manager Christian Blankenhorn die Frau seines Lebens – und wurde damit zu einem der bekanntesten Gesichter von «Goodbye Deutschland». In der Jubiläumsfolge der VOX-Dokusoap zeigt sich, wie es dem Auswanderer und seiner Familie heute geht.

Darum geht’s Im brasilianischen Dschungel fand der deutsche IT-Manager Christian Blankenhorn die Frau seines Lebens – und wurde damit zu einem der bekanntesten Gesichter von «Goodbye Deutschland».

Nach Jahren der Fernbeziehung zog er endgültig zu seiner Familie in den brasilianischen Dschungel.

In der Jubiläumsfolge von «Goodbye Deutschland» zeigt das Paar, wie es heute lebt. Zusammenfassung erstellt mit

Von Daniela Katzenberger (39) bis Konny Reimann (70) – die VOX-Dokusoap «Goodbye Deutschland» hat in den 20 Jahren ihres Bestehens rund 1800 Auswanderinnen und Auswanderer an 75 Orten begleitet und dabei so manch bekanntes Gesicht hervorgebracht. Und so manch spannende, interkulturelle Liebesgeschichte gezeigt.

Ein solches Paar wurde für die Jubiläumsfolge (Montag, 20. Juli, 20.15 Uhr, bei VOX und bereits vorab bei RTL+) neben drei weiteren Schicksalen auf vier Kontinenten erneut besucht: Wie war es dem Informatiker Christian Blankenhorn (heute 51) ergangen, der sich 2010 in die Amazonas-Häuptlingstochter Umussy Fontez Vaz (heute Umussy Vaz Blankenhorn, 36) verliebt, sie geheiratet und mit ihr zwei Töchter bekommen hat?

«Boom – da funkt's!»

Mehr Culture-Clash ging eigentlich nicht: Der gebürtige Bayer hatte am Bodensee für ein grosses deutsches Luftfahrt-Unternehmen gearbeitet, die indigene Brasilianerin Touristinnen und Touristen einheimische Tänze gezeigt, als sich ihrer beider Wege während eines Urlaubs von Christian gekreuzt hatten. «Boom – da funkt's!», hätten beide sofort bemerkt, erinnerte er sich nun. Liebe auf den ersten Blick!

Doch auch eine Hochzeit und zwei Geburten später hatte Christian noch gezögert, ganz in das Urwalddörfchen Praia do Tupé am Rio Negro, rund eine Bootsstunde von Manaus entfernt, zu ziehen. Man konnte es ihm nicht verdenken: Das Leben war für mitteleuropäische Verhältnisse alles andere als luxuriös, die Wäsche war im Fluss gewaschen worden, die Toilette hatte aus einem Plumpsklo bestanden. Dazu war die technische Infrastruktur schlecht gewesen, das Internet unbeständig – wie hätte er von hier aus Geld verdienen sollen? Umgekehrt hatte Umussy sich auch kein Leben in Deutschland vorstellen können: «Ich würde die Freiheit des Dschungels vermissen!» Ebenfalls nachvollziehbar.

Fast zehn Jahre lang hatte sich die Familie darum nur alle paar Monate für jeweils zwei Wochen sehen können, insgesamt nur ein Viertel des Jahres miteinander verbracht.

Bis es seiner selbstbewussten «Pocohontas», wie Christian sie liebevoll nannte, zu viel geworden war und sie ihm ein Ultimatum gestellt hatte: Ganz oder gar nicht, in spätestens einem Jahr solle er zu ihr und den Kindern ziehen, das Geld würde schon reichen, sie verdiene ja auch.

Vom Bodensee in den Dschungel

Und siehe da: Als VOX nun erneut in den Amazonas reiste, hatte sich einiges geändert: Eigenhändig hatte Christian die Hütte der Familie in zweijähriger Arbeit umgebaut und gestrichen, sie mit einer Solaranlage für die Stromversorgung, stabilem Satelliteninternet, Klimaanlage und Waschmaschine ausgestattet, und war ganz hierhergezogen.

Seit fünf Jahren arbeitete er inzwischen als IT-Manager für verschiedene mittelständische Unternehmen in Europa und genoss es, beim Arbeiten auf Palmen blicken zu können. Zusätzlich liessen er und Umussy das ehemalige Ritualhaus ihres Stammes als Cabin zur Vermietung ausbauen – schliesslich sollte seine Familie von ihm unabhängig sein, sollte ihm mal etwas zustossen.

Eine neue Art von Luxus

Sein Glücksbarometer sei bei 100, wenn nicht mehr, versicherte er. Auch sein Verständnis von Luxus habe sich geändert. Mittlerweile bedeute das für ihn nicht mehr teure Autos und grosse Häuser, sondern «mein Tässchen Kaffee in Frieden zu trinken mit meiner Frau zusammen, den Kindern zuzuschauen, wie sie sich entwickeln ...»

Auf seine Töchter Luna (14) und Naomi (10) war er sehr stolz: Seine Grosse hatte kürzlich bei einem Umwelt-Wettbewerb mitgemacht und durfte ihr Projekt sogar dem Präsidenten und der Umweltministerin präsentieren!

24/7 statt Fernbeziehung: Für Christian und Umussy war es die richtige Entscheidung gewesen. Sie seien «ein Herz und eine Seele», versicherte er, es sei «ein fantastisches Gefühl», endlich ganz bei seiner Familie zu sein. Auch seine Ehefrau schwärmte: Ihr Mann sehe doch «nicht übel aus», sei zudem «sehr stark und schlau» und naturverbunden wie sie. Niemandem vertraue sie so sehr wie ihm: «Wenn ich für irgendjemanden sterben müsste, dann für ihn.» Doch dass der Tod beide scheidet – bis dahin ist es hoffentlich noch sehr, sehr lange hin.