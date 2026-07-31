Einmal TV-Star, immer TV-Star? Regina Kempf feiert mit 82 Jahren ein Comeback im «Donnschtig-Jass». Sie ist kein Einzelfall: Ehemalige SRF-Aushängeschilder stehen auch nach ihrer Pensionierung immer wieder vor der Kamera.

TV-Ansagerin kein Einzelfall Warum ehemalige SRF-Stars immer wieder zurückkehren

Darum geht’s Regina Kempf feiert mit 82 Jahren ihr Comeback in der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass».

Die ehemalige TV-Ansagerin stand auch in den vergangenen Jahren immer wieder vor der Kamera.

Die ehemalige TV-Ansagerin stand auch in den vergangenen Jahren immer wieder vor der Kamera. Kempf ist kein Einzelfall: Auch andere bekannte SRF-Gesichter kehren nach ihrer Pensionierung regelmässig ins Fernsehen zurück. Zusammenfassung erstellt mit

Eigentlich hatte sich das Publikum schon verabschiedet: Blumen, warme Worte und ein letzter Auftritt vor der Kamera.

Doch oft dauert es nicht lange, bis pensionierte Schweizer TV-Stars wieder auf dem Bildschirm auftauchen – mal als Gast, mal als Expertin oder Experte, mal sogar wieder als Moderatorin oder Moderator.

So war Moderator Kurt Aeschbacher nach seinem Abschied 2018 mehrfach wieder in SRF-Sendungen zu sehen.

Auch Ski-Experte Bernhard Russi kehrte nach seinem Abgang 2017 auf den Fernsehbildschirm zurück – zuletzt in der Talksendung «Gredig direkt» vom 20. August 2023.

Regina Kempf kehrt immer wieder zurück

Ein aktuelles Beispiel ist Regina Kempf. Die ehemalige TV-Ansagerin und Journalistin feierte vergangene Woche in der Sendung «Donnschtig-Jass» im Alter von 82 Jahren ihr TV-Comeback.

Comeback in der Sendung «Donnschtig-Jass»: Moderator Rainer Maria Salzgeber im Gespräch mit der ehemaligen TV-Ansagerin Regina Kempf. Screenshot SRF

Moderator Rainer Maria Salzgeber zeigte sich über den prominenten Gast erfreut. Kempf selbst bezeichnete das erneute Ansagen (siehe obiges Video) als emotional – es wecke Erinnerungen an frühere TV-Grossanlässe.

Am 1. Dezember 1970 begrüsste Regina Kempf das Schweizer TV-Publikum erstmals als TV-Ansagerin. In den folgenden Jahren wurde sie zu einem der bekanntesten Gesichter des Schweizer Fernsehens, bevor sie 1992 ihre TV-Karriere beendete.

Pensionierte SRF-Stars und ihre Comebacks

Nach ihrem Abschied arbeitete Regina Kempf als Feldenkrais-Therapeutin. Dennoch war sie immer wieder in SRF-Sendungen zu sehen.

So besuchte sie 2008 ein Team der Sendung «Glanz & Gloria» in ihrer Zürcher Praxis:

In den Jahren 2013 und 2014 war sie erneut Gast in der People-Sendung:

2015 trat Regina Kempf in der Sendung «Samschtig-Jass» auf:

Das wirft die Frage auf: Pensionierte SRF-Stars sind immer wieder im Fernsehen zu sehen. Zufall oder Strategie?

blue News hat nachgefragt.

Bekannte TV-Gesichter geniessen einen hohen Wiedererkennungswert. Gerade bei Formaten wie dem «Donnschtig-Jass» oder Jubiläums-Sendungen wecken sie Nostalgie und sprechen das Stammpublikum an.

Die im vergangenen Mai aus dem Amt geschiedene SRF-Direktorin Nathalie Wappler betonte zudem einst, dass SRF sein Stammpublikum trotz der Verjüngungsstrategie nicht vernachlässigen wolle.

SRF: Keine Strategie, keine Statistik

Eine eigentliche Strategie hinter den Auftritten ehemaliger SRF-Gesichter soll es jedoch nicht geben.

Auf Anfrage von blue News schreibt die SRF-Medienstelle: «Ob ehemalige Moderatorinnen oder Moderatoren in einer Sendung auftreten, beurteilt SRF nach redaktionellen Kriterien und im Zusammenhang mit dem jeweiligen Format.»

Ausschlaggebend seien der Mehrwert für die Sendung und das Publikum.

Wie viele ehemalige TV-Persönlichkeiten nach ihrem Abschied erneut engagiert wurden, kann SRF nicht sagen. Entsprechende Zahlen würden nicht erhoben.

Ehemalige Moderatorinnen und Moderatoren seien lediglich vereinzelt und anlassbezogen im Programm zu sehen – etwa bei Jubiläen oder Spezialsendungen.

Eine bevorzugte Behandlung ehemaliger TV-Stars gegenüber externen Persönlichkeiten gebe es nicht, betont SRF. Für Gastauftritte werde in der Regel keine Gage bezahlt, höchstens eine Spesenentschädigung.

Auch beim Publikum seien die Comebacks kaum ein Thema. Laut SRF gingen dazu nur vereinzelt Rückmeldungen ein.

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