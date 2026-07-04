Warum trägt Sting den Namen einer Wespe? Weshalb verdient er bis heute an einem seiner grössten Hits – und was macht seine Ehe so aussergewöhnlich? Fünf (Fun)-Facts über den britischen Musikstar, der mit 74 Jahren noch immer die grossen Bühnen erobert.

Sting beim Montreux Jazz Festival Warum er nach einer Wespe benannt ist – und das Geheimnis seiner Ehe

Darum geht’s Sting arbeitete zunächst in verschiedenen Berufen und wurde mit The Police sowie später als Solokünstler zum Weltstar.

Sein Spitzname «Sting» entstand wegen eines gelb-schwarz gestreiften Pullovers, der an eine Wespe erinnerte.

Seit über 30 Jahren ist Sting mit Trudie Styler verheiratet und Vater von sechs Kindern. Er tourt weiterhin weltweit, engagiert sich für den Regenwald und unterstützt seit seiner Kindheit Newcastle United.

Steuerberater und Lehrer

Weltstar? Davon ist am 2. Oktober 1951 noch nichts zu spüren. Im nordenglischen Wallsend kommt Gordon Matthew Sumner zur Welt – der Mann, den die Welt später als Sting kennen wird. Er wächst als ältestes von vier Kindern einer Friseurin und eines Ingenieurs auf, der sich nebenbei als Milchmann etwas dazuverdient.

Sting setzt nicht alles auf die Musik. Stattdessen schlägt der Brite zunächst einen bodenständigen Weg ein: Er arbeitet als Busschaffner, Bauarbeiter und Steuerbeamter, lässt sich zum Englisch- und Musiklehrer ausbilden und unterrichtet zwei Jahre an einer katholischen Schule. Die Musik bleibt dennoch seine grosse Leidenschaft – mit Jazzbands steht er regelmässig auf der Bühne.

Den grossen Durchbruch schafft Sting Ende der 1970er-Jahre als Sänger und Bassist der Band The Police. Mit Songs wie «Roxanne» und «So Lonely» wird das Trio weltweit bekannt. Als sich die Band Mitte der 1980er-Jahre auflöst, beweist Sting, dass er auch alleine die Hallen füllen kann. Bereits sein erstes Soloalbum «The Dream of the Blue Turtles» wird ein Riesenerfolg und mit Dreifach-Platin ausgezeichnet.

Und sein Hit «Every Breath You Take» ist für Sting bis heute eine Goldgrube. Laut früheren Schätzungen kassiert der Musiker mit dem Police-Hit durchschnittlich rund 2 000 US-Dollar Tantiemen – pro Tag. Kein Wunder: Der Song zählt zu den meistgespielten Radioklassikern aller Zeiten.

Sting – der Stachel

Ein gestreifter Pullover macht Musikgeschichte. Als Gordon Matthew Sumner Anfang der 1970er-Jahre in einem gelb-schwarz gestreiften Strickpulli zur Probe erscheint, fühlt sich ein Bandkollege an eine Wespe erinnert. Kurzerhand tauft er ihn «Sting» – Englisch für «Stachel». Den Spitznamen wird der spätere Weltstar nie mehr los.

Vollblutsänger, Musiker und Schauspieler

Sting kann mehr als singen. Der Brite steht auch regelmässig vor der Kamera. Sein Filmdebüt feiert er 1979 in «Quadrophenia», später spielt er unter anderem in David Lynchs Science-Fiction-Klassiker «Der Wüstenplanet» sowie in «Stormy Monday» mit. Auch in Guy Ritchies Kultfilm «Bube, Dame, König, grAs» übernimmt er eine kleine Rolle.

Mit Ritchie verbindet Sting mehr als das Kino. Der Musiker und seine Ehefrau Trudie Styler laden den Regisseur 1998 zu einer Dinnerparty ein – dort lernt dieser Madonna kennen. Die beiden verlieben sich, heiraten wenig später und lassen sich nach acht Jahren Ehe wieder scheiden.

Sechsfaches Familienglück und «Ehegeheimnis»

Mit Trudie Styler ist Sting schon über 30 Jahren verheiratet. www.imago-images.de

Während viele Rockstar-Ehen nur wenige Jahre halten, feiern Sting und die britische Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin Trudie Styler seit über 30 Jahren ihre Liebe. Styler produzierte unter anderem den preisgekrönten Science-Fiction-Film «Moon» (2009). Nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe gefragt, sagt Sting: «Wir lieben uns nicht nur, wir mögen uns auch.»

Seit 1992 sind die beiden verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: Mickey, Jake, Eliot und Giacomo. Aus Stings erster Ehe mit der irischen Schauspielerin Frances Tomelty stammen zudem Sohn Joe und Tochter Fuchsia. Insgesamt ist er Vater von sechs Kindern.

Eine kuriose Familiengeschichte wurde sogar auf Film festgehalten: Als Sohn Jake 1985 kurz nach einem Konzert zur Welt kommt, nimmt Sting kurzerhand das Kamerateam seines Konzertfilms «Bring On the Night» mit ins Spital. Die Geburt ist bis heute Teil der Dokumentation.

Yoga, Fussball und Regenwald

Mit 74 Jahren denkt Sting noch lange nicht ans Aufhören. Das beweist der Brite heute einmal mehr am Montreux Jazz Festival. Statt sich zur Ruhe zu setzen, tourt er weiter um die Welt. Seinen Ausgleich findet er im Yoga. «Für mich ist alles Yoga», sagt Sting. «Gehen ist Yoga, Sitzen ist Yoga, Essen ist Yoga.»

Wenn er nicht gerade Musik macht, schlägt sein Herz für Newcastle United. Dem Klub aus seiner Heimat hält Sting seit Kindheitstagen die Treue. Zeitweise trainierte der Musiker sogar eine Mädchenfussballmannschaft.

Mindestens so wichtig wie die Musik ist ihm der Regenwald. Bereits 1987 gründet Sting die Rainforest Foundation. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz wird ihm eine besondere Ehre zuteil: Eine in Kolumbien entdeckte Laubfroschart trägt heute seinen Namen – «Dendropsophus stingi».