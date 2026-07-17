Sie haben berühmte Eltern, TV-Erfahrung und Tausende Follower. Die neue ProSieben-Serie «Born Famous – Fluch oder Segen?» zeigt überraschend wenig Glamour. Es geht um verpasste Begegnungen, Erwartungsdruck und den Kampf, als eigene Person wahrgenommen zu werden.

Darum geht’s Die neue ProSieben-Serie «Born Famous – Fluch oder Segen?» begleitet vier Kinder prominenter Eltern auf der Suche nach einer eigenen Identität.

Die Serie zeigt, wie unterschiedlich Gloria-Sophie Burkandt, Diego Pooth, Summer Terenzi und Josefine Scholl mit ihren berühmten Nachnamen umgehen.

Die Realityshow zeigt auch, welche Türen ein berühmter Nachname öffnen kann – und welche Hürden er mit sich bringt. Zusammenfassung erstellt mit

Was bedeutet es, mit einem berühmten Nachnamen aufzuwachsen? Dieser Frage geht die neue ProSieben-Serie «Born Famous – Fluch oder Segen?» nach. In sechs Folgen begleiten Kameras Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt (27), Verona Pooths Sohn Diego (22), Sarah Connors Tochter Summer Terenzi (20) und Mehmet Scholls Tochter Josefine (18) bei ihrem Versuch, aus dem Schatten ihrer prominenten Eltern herauszutreten.

Die Serie beginnt mit der Frage, wie man eine eigene Identität findet, wenn der berühmteste Mensch im Raum fast immer der eigene Vater oder die eigene Mutter ist. Einen solchen Moment erlebt Gloria-Sophie Burkandt, Model und älteste Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, zu Beginn der ersten Folge.

Auf dem Münchner Oktoberfest wartet sie darauf, ihren Vater kurz zu sehen. Weil der CSU-Politiker von Termin zu Termin eilt, organisiert sie das Treffen nicht direkt mit ihm, sondern über dessen Assistenten. «Sein Assistent wird mir schreiben, wenn er auf dem Weg ist», sagt sie.

Söder übersieht seine Tochter

Während Markus Söder Hände schüttelt, Termine absolviert und für Kameras posiert, steht seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt in der Menge. Als der Ministerpräsident vorbeigeht, bemerkt er sie nicht. «Ich habe zugeschaut und gelächelt, aber mein Vater hat mich nicht gesehen», erzählt sie.

Dabei betont Burkandt immer wieder, wie eng ihre Beziehung sei. Sie sei ein «Papakind». Nur die gemeinsame Zeit sei rar. «Das Herausfordernde ist, dass er immer unter Druck steht und immer gestresst ist.» Oft müsse sie warten, «bis er eine freie Minute hat und komplett runterfährt».

Für sie ist das der Preis eines Vaters, der selten privat sein kann. «Wenn du so einen Vater hast wie ich, dann bist du gewohnt, dass du nicht der Mittelpunkt bist.» Deshalb kämpft sie darum, selbst im Mittelpunkt zu stehen. Als Model, Autorin, Doktorandin – und, wie sie selbst sagt, «als eigener Mensch».

Generation Nepo-Babys

Der Zeitpunkt für die ProSieben-Serie kommt nicht zufällig. Seit einigen Jahren wird international über sogenannte Nepo-Babys diskutiert – Kinder prominenter oder mächtiger Eltern, denen dank ihres Nachnamens Kontakte, Aufmerksamkeit und Karrieremöglichkeiten leichter zufallen als anderen.

In den USA ist daraus eine Debatte geworden. Kim Kardashians und Kanye Wests Tochter North West steht mit 13 Jahren bereits auf Bühnen, spricht Disney-Rollen ein und sitzt bei Fashion Weeks in der ersten Reihe.

Lily-Rose Depp (27), Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis, gehört zu den gefragtesten Schauspielerinnen und Models Hollywoods, musste sich aber immer wieder gegen den Vorwurf wehren, ihre Karriere dem berühmten Elternhaus zu verdanken.

Kaia Gerber (25), Tochter von Supermodel Cindy Crawford, lief schon als Teenager über die grossen Laufstege und wurde früh mit ihrer Mutter verglichen. Brooklyn Beckham (27), ältester Sohn von David und Victoria Beckham, geriet mit Fotografie, Kochshows und diversen Geschäftsprojekten regelmässig in die Schlagzeilen, weil Kritiker*innen ihm fehlendes Talent und vor allem einen berühmten Nachnamen attestierten.

Segen des Nachnamens

Die Debatte ist längst kein Hollywood-Phänomen mehr. Auch die vier «Born Famous»-Protagonist*innen eint die Frage: Wie viel ihres Erfolgs ist selbst erarbeitet – und wie viel dem Namen auf der Geburtsurkunde zu verdanken?

Verona Pooths Sohn Diego spricht die Vorteile offen an. Der 22-Jährige möchte als Unternehmer ernst genommen werden und präsentiert in der ersten Folge seinem Vater Franjo Pooth, ebenfalls Unternehmer, eine neue Geschäftsidee. «Am Ende des Tages können meine Eltern mir viele Türen öffnen. Selber gehen muss ich trotzdem. Sonst bleib ich vor der Tür stehen. (...) Ich nehm's dankend an und gucke dann, dass ich das Beste draus machen kann.»

Sarah Connors Tochter Summer Terenzi hat sich ebenfalls für den Beruf ihrer Mutter entschieden. Sie arbeitet an ihrer Musikkarriere und steht teilweise sogar gemeinsam mit Connor auf der Bühne. Sie gibt zu: «Für mich ist es eigentlich ein Segen, die Tochter meiner Mom zu sein, weil es genau das ist, was ich machen will. Aber natürlich habe ich auch meine eigenen Goals, meine eigenen Wege.»

Unterstützung für Fussballerfreund

Influencerin Josie, die Tochter des früheren deutschen Fussball-Nationalspielers Mehmet Scholl, trägt unterdessen einen anderen Nachnamen als ihr Vater. Sie habe ihren Vater auf Social Media auch nie erwähnt. Deshalb ist sie überzeugt, sich ihre grosse Reichweite selbst aufgebaut zu haben.

Tatsächlich folgen der 18-Jährigen rund 165'000 Menschen auf Instagram, auf Tiktok erreichen ihre beiden Accounts «hiddenjosie» und «josie.sll» zusammen rund 750'000 Follower. Dort teilt sie vor allem Tanzvideos, «Get Ready With Me»-Clips, Outfitchecks und Einblicke in ihren Alltag.

Ganz ohne prominente Zuschreibungen geht es trotzdem nicht. Seit ihrer Beziehung mit Bayern-Profi Tom Bischof (21) wird sie oft über ihren Partner definiert. In ihrem ersten Radiointerview wird sie deshalb auf den Begriff «Spielerfrau» angesprochen.

Dass dieser häufig abschätzig verwendet werde, sei ihr bewusst. Für sie bedeute er jedoch etwas anderes: «Ich finde, eine Spielerfrau ist eine Frau, die mit einem Fussballer zusammen ist, ihn unterstützt und das Bestmögliche aus sich herausholt. Da sehe ich mich schon als Spielerfrau.»

Ob als «Tochter von», «Sohn von» oder «Spielerfrau»: Die Etiketten wechseln. Die eigentliche Frage der Serie bleibt dieselbe – wie findet man eine eigene Identität, wenn der berühmteste Name immer schon der eigene ist?