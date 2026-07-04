Wochenlang wurde über eine mögliche Hochzeit der Musikerin und des Football-Stars spekuliert. Dann war alles ziemlich spektakulär – vom Ort über die offizielle Verkündung bis hin zum Wetter.

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich getraut: Offizielle Bilder von der Hochzeit gibt es noch nicht.

Darum geht's: Football-Star Travis Kelce und Pop-Ikone Taylor Swift haben gestern im New Yorker Madison Square Garden geheiratet.

Getraut wurde das Paar von Schauspieler Adam Sandler, während die Brüder des Paares die Trauung bezeugten.

Unter den rund 1000 Gäste waren Prominente wie Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Bradley Cooper, Hugh Grant und Jason Sudeikis.

Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verheiratet. Das Paar habe sich gestern im New Yorker Madison Square Garden das Ja-Wort gegeben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Sprecherin der Musikerin.

Auf Videobildschirmen rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan, wo die Feier stattfand, erschien etwa zeitgleich die Aufschrift: «Just&t Married» – auf Deutsch etwa «gerade geheiratet» als Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden 36-Jährigen.

Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet. dpa

Die Spitze des nicht weit entfernten berühmten Gebäudes Empire State Building glitzerte währenddessen den Betreibern zufolge zur Feier der Hochzeit in hellblau. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen und Gerüchte rund um eine möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier des Paares gegeben.

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Footballspieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide ist es die erste Ehe.

Brüder als Trauzeugen

Trauzeuge von Swift sei ihr Bruder Austin gewesen, Kelce stand sein Bruder Jason zur Seite, hiess es in der Mitteilung der Sprecherin der Musikerin, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten. Durch die Zeremonie geführt habe der Schauspieler Adam Sandler.

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Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt. Am Vorabend hatte es Medienberichten zufolge bereits ein Abendessen für etwa 100 Gäste im Madison Square Garden gegeben, zur eigentlichen Feier seien dann rund 1000 Gäste geladen gewesen.

Die Gegend rund um die weltberühmte Mehrzweckhalle mitten in Manhattan war für die Feierlichkeiten weiträumig abgesperrt worden, ein Grossaufgebot von Polizisten war im Einsatz. Schon Tage vor der Hochzeit hatten Beobachter trotzdem jedes Detail der Anlieferungsarbeiten aufmerksam verfolgt und dokumentiert.

Eingänge mit Zelten verdeckt

Vor den Eingängen des Madison Square Garden waren für die ankommenden Limousinen der Gäste weisse Zelte aufgebaut worden, die teilweise auch noch extra mit schwarzen Vorhängen verhängt waren. Für die vielen Schaulustigen, Journalisten und Fotografen war es deswegen nur schwer möglich, einen Blick auf die Insassen der Autos zu bekommen.

Trotzdem wurden einige Stars gesichtet – darunter Sängerin Jennifer Lopez und Sänger Ed Sheeran sowie die Schauspieler Hugh Grant, Jason Sudeikis und Ethan Hawke. Zudem wurde unter anderem Schauspieler Bradley Cooper schick angezogen zu Fuss in der Nähe der Arena entdeckt.

Der Madison Square Garden mit seiner runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt. In der rund 20'000 Menschen fassenden Arena traten schon Stars wie Elvis Presley, die Rolling Stones und Frank Sinatra auf – und auch Swift selbst schon mehrfach.

Viel Trubel um Veranstaltungsort

Ausserdem tragen hier die Eishockeyspieler der New York Rangers und die gerade erst zum NBA-Meister gekrönten Basketballprofis der New York Knicks ihre Heimspiele aus.

Als romantischer Ort für eine Hochzeit gilt der Betonklotz allerdings nicht und wurde dafür bislang auch nur vergleichsweise selten gebucht. Zur Wahrung von Sicherheit und Privatsphäre eignet sich die Arena dagegen bestens.

Schilder für das Bautpaar – ob sie sie wohl gesehen haben? FR172324 AP

Mit der Auswahl des Madison Square Garden haben sich Swift und Kelce gleichzeitig aber auch eine der betriebsamsten Gegenden der Welt ausgesucht – an einem rappelvollen Wochenende.

Unter anderem mit den Festivitäten rund um den 4. Juli – dem 250. Geburtstag der USA – und der Fussballweltmeisterschaft standen in New York noch zahlreiche weitere Grossveranstaltungen an.

Swifties feiern vor dem Madison Square Garden

Zudem steckt die Metropole mitten in einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius. Kurz nach der offiziellen Bestätigung des Ja-Worts ging über der Stadt ein riesiges Gewitter nieder, kurz war am Himmel schwach ein Regenbogen zu sehen.

Der Trubel und die Temperaturen hielten viele Swift-Fans – sogenannte Swifties – nicht davon ab, vor dem Madison Square Garden zu feiern. Einige waren dafür sogar eigens aus Hongkong, London oder anderen Teilen der USA angereist.

Fans belagern den Madison Square Garden. FR172324 AP

«Ich bin so glücklich, dass ich mit allen anderen hier sein kann und so nah an ihr dran sein kann, auch wenn ich sie nicht sehen werde», sagte die 13 Jahre alte Reaha Ganerie Wal aus Hongkong. Solange sie sich erinnern könne, sei sie schon Fan der Sängerin. «Mit ihrer Musik kann man sich so gut identifizieren, sie hat so eine glückliche Seele und ihre Musik bringt alle Menschen zusammen.» Swift und Kelce seien ein perfektes Paar. «Es ist wie im Märchen.»

Amelia Kingsnorth und Alice Wade, beide 16 Jahre alt, reisten extra aus London an. «Wir lieben Taylor Swift und sind so glücklich, dass wir hier sein können an so einem wichtigen Moment in ihrem Leben. Wir sind acht Stunden geflogen, ein sehr langer Flug mit vielen Turbulenzen, aber das war es wert», sagte Wade.

Swift soll jetzt «Leben mit Travis geniessen»

Der 23 Jahre alte Nick Namjar aus dem US-Bundesstaat Kentucky lebt in New York und konnte zum Madison Square Garden laufen. Was er dem Brautpaar sagen würde?

«Erst mal Glückwunsch – und dann würde ich sagen: Wann kommt das 13. Album raus, Taylor? Und die neue Tour? Aber nein, ernsthaft, sie braucht eine Pause. Sie braucht Zeit, um das Leben mit Travis zu geniessen und vielleicht einfach zu reisen, Spass zu haben. Das würde ich ihnen sagen.»

Schon die Verkündung der Verlobung von Swift und Kelce hatte im August 2025 für weltweite Schlagzeilen gesorgt. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», hatten die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post mitgeteilt, samt Fotos von rosa-weissen Blumengirlanden, zärtlichen Gesten und einem Ring mit einem grossen Diamanten – und damit schon in der ersten Stunde rund zehn Millionen Likes eingesammelt.

Sogar US-Präsident Donald Trump hatte dem Paar gratuliert und «sehr viel Glück» gewünscht.

Liebesgeschichte begann bei «Eras»-Tour 2023

Kennengelernt haben sich Swift und Kelce 2023. Er habe die Musikerin damals bei der «Eras»-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, hatte Kelce einmal in seinem Podcast verraten.

Er habe sogar ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer dabeigehabt, es aber nicht geschafft, Swift vor oder nach dem Konzert hinter der Bühne zu treffen. Swift erfuhr davon und nahm Kontakt zu Kelce auf.

Einige Monate später zeigten sich die beiden erstmals öffentlich als Paar und in der Folge immer häufiger. Sie unterstützten sich gegenseitig – er häufig bei ihren Konzerten oder anderen Auftritten, sie bei seinen Footballspielen oder in seinem Podcast. Dank ihm könne sie sich jeden Tag «glücklich und selbstbewusst und frei» fühlen, sagte Swift jüngst bei der Verleihung der «iHeartRadio»-Ehrungen.

Die treuen Swifties hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift zuvor unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.