Victor Willis, Leadsänger der Village People, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Mit Hits wie «Y.M.C.A.» prägte er die Disco-Ära weltweit.

Darum geht’s Victor Willis, Leadsänger und Mitbegründer der Village People, ist im Alter von 74 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Die Band bestätigte seinen Tod über Social Media und bat um Privatsphäre für die Familie.

Willis prägte mit Hits wie «Y.M.C.A.» die Disco-Ära und galt als zentrale Figur der Pop- und LGBTQ+-Kultur.

Die Musikwelt trauert um eine Disco-Ikone: Victor Willis, Leadsänger und Mitbegründer der Village People, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das gab die Band am Mittwoch über ihre offiziellen Social-Media-Kanälen bekannt. Er wäre am 1. Juli 75 Jahre alt geworden.

In einem Statement heisst es: «Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Victor Willis bekannt.» Demnach starb der Musiker bereits am Dienstag, 30. Juni 2026, nach kurzer, schwerer Krankheit im privaten Kreis. Das Management bat darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Willis prägte als Frontmann den weltweiten Erfolg der Village People in den späten 1970er-Jahren. Mit Hits wie «Y.M.C.A.», «Go West» und «In the Navy» wurde die Gruppe zu einem Symbol für Lebensfreude und Zusammenhalt, insbesondere auch innerhalb der LGBTQ+-Community.

Obwohl Willis die Band 1979 vorübergehend verliess, blieb er eng mit ihrem Erfolg verbunden. 2017 kehrte er auf die Bühne zurück und trat bis zuletzt bei Konzerten und Pride-Events auf.