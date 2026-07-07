Am Montagmorgen trat Rapperin Ikkimel im ZDF‑«Morgenmagazin» auf. Ein Aufeinandertreffen, bei dem man den Zusammenprall der Welten eigentlich voraussehen konnte.

Die Rapperin Ikkimel hatte am Montag einen Auftritt im ZDF-«Morgenmagazin».

Darum geht’s Ikkimel sorgte mit einem provokanten Auftritt im ZDF-«Morgenmagazin» für gemischte Reaktionen.

Im Studio blieb das Publikum zurückhaltend, online wurde der Auftritt heftig diskutiert.

Die Rapperin ist bekannt für provokante Texte, mit denen sie Tabus bricht und die Rap-Szene kritisiert.

Das «Morgenmagazin» (Moma) des deutschen Senders ZDF begrüsst jede zweite Woche von Montag bis Freitag Frühaufsteher*innen. Von 5.30 Uhr bis 9 Uhr informiert die Sendung über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Lifestyle.

So auch diese Woche, allerdings mit einem provokanteren Einstieg als gewohnt: Rapperin Ikkimel war zu Gast und performte ihren neuen Song «Fussballmänner».

Darin rappt die Musikerin Zeilen wie «Fussballmänner, alles Penner. Bierbauch, Bratwurst, Leckerschmecker» und «Lattenkracher, Mertesacker, Tiki-Taka in 'nem Tanga». Am Ende rief die Musikerin «Guten Morgen, Moma!» und kicherte.

Dass die Musik von Ikkimel und das «Morgenmagazin» unterschiedliche Fans haben, dürfte nur wenig überraschen. Im Fernsehstudio reagierte ein grosser Teil des Publikums auffallend regungslos auf die Performance, fast wie erstarrt.

Kinder blickten eher irritiert, während einige Erwachsene den Kopf schüttelten. Starre Blicke verloren sich im Raum, hier und da huschte ein Schmunzeln über die Gesichter.

«Das ist von solch grotesker Komik!»

Während die Reaktionen vor Ort verhalten blieben, entlud sich die Resonanz im Netz umso deutlicher: In den sozialen Medien wurde der Auftritt teils scharf kritisiert, andere wiederum feierten ihn als ausgesprochen unterhaltsam.

«Das ist von solch grotesker Komik!», schrieb Moderator Micky Beisenherz bei Instagram unter dem entsprechenden Clip. Er nannte den Auftritt «Hurz 3.0». Mit dem Fernsehstreich «Hurz» hatte Komiker Hape Kerkeling einst Unterhaltungsgeschichte geschrieben.

Ikkimel nahm ihren Auftritt mit Humor. Screenshot Instagram/@Ikkimel

Auch Ikkimel reagierte auf ihren Auftritt. In einer Instagram-Story teilte sie einen Ausschnitt ihres Auftritts und schrieb dazu: «Schnitt aus der Hölle.»

Ikkimel bricht Tabu-Themen

Ikkimel heisst mit bürgerlichem Namen Melina Gaby Strauss, ist 29 Jahre alt und in Berlin geboren. Bekannt wurde sie durch Songs wie «Keta und Krawall», mit denen sie sich vor allem über Social Media eine grosse Fanbase aufgebaut hat. Mittlerweile gehört sie zu den bekanntesten Rapperinnen im DACH-Raum.

Ihre Texte sind bekannt für ihre Direktheit und Provokation. Sie rappt offen über Themen wie Drogen, Sex, Partys oder das «Atzentum», eine urbane und jugendkulturelle Lebenseinstellung. Sie bedient sich einer stark sexualisierten Sprache. Damit bricht sie auch gesellschaftliche Tabus. Denn sie will mit ihrer Musik provozieren und den Status Quo infrage stellen.

Sie kritisiert die männerdominierte Rap-Szene, indem sie deren Klischees aufgreift und überspitzt darstellt. Ikkimel entlarvt mit ihrem Stil die Absurditäten der Musikindustrie und parodiert gleichzeitig das traditionelle Mackertum im Rap.

«Liebe Fussballmänner, nicht beleidigt sein»

Vor ihrem Auftritt im Moma hatten die beiden Moderatoren, Andreas Wunn und Philip Wortmann, die Musikerin schon mit einer gewissen Einordnung anmoderiert. Die einen würden Ikkimel als Feministin feiern, erklärte Wortmann. Andere würden ihr aber auch «teilweise vulgären Männerhass» unterstellen.

Nach der Performance wandte sich sein Kollege Wunn zudem direkt an die männliche Zuschauerschaft: «Liebe Fussballmänner, nicht beleidigt sein. Das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der Gen Z.»