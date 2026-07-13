Für ihren neuen Film «Die Odyssee» setzt die Schauspielerin Zendaya einmal mehr auf perfektes «Method Dressing». Doch der Blitztransport der Haute-Couture-Robe dürfte alles andere als klimafreundlich gewesen sein.

Für die London-Premiere von ihrem neuen Film «Die Odyssee» trug Schauspielerin Zendaya ein Schiaparelli-Couture-Kleid – nur wenige Stunden nach dessen Debüt auf der Pariser Fashion Week.

Coup mit Beigeschmack Zendaya lässt für Filmpremiere ein Kleid extra mit dem Privatjet einfliegen

Darum geht’s Zendaya perfektioniert seit Jahren das «Method Dressing» und sorgt mit filmreifen Looks regelmässig für Schlagzeilen.

Für die Premiere von «Die Odyssee» trug sie ein Schiaparelli-Kleid, das nur wenige Stunden zuvor noch auf dem Laufsteg der Pariser Fashion Week zu sehen war.

Für die Premiere von «Die Odyssee» trug sie ein Schiaparelli-Kleid, das nur wenige Stunden zuvor noch auf dem Laufsteg der Pariser Fashion Week zu sehen war. Stylist Law Roach brachte die Robe per Privatjet nach London – ein spektakulärer Mode-Coup, der wegen seiner schlechten Klimabilanz nun auch Kritik auslöst. Zusammenfassung erstellt mit

Zendaya ist die Königin des «Method Dressing». Seit Jahren sorgt die US-amerikanische Schauspielerin mit Outfits für Schlagzeilen, die perfekt zu ihren Filmen passen.

Für den Liebesfilm «Challengers» trug die 29-Jährige High Heels mit Tennisbällen, für «Spider-Man» erschien sie in einem Kleid, das wie ein glitzerndes Spinnennetz aussah.

Das Konzept funktioniert: Die Looks gehen regelmässig viral.

Jetzt setzt Zendaya noch einen drauf. Für die London-Premiere von Christopher Nolans Action-Fantasy-Film «Die Odyssee» erschien sie in einem spektakulären Haute-Couture-Kleid von Schiaparelli – nur wenige Stunden, nachdem es erstmals auf der Pariser Fashion Week präsentiert worden war.

Der Coup gelang Stylist Law Roach

Der Coup gelang offenbar dank ihres langjährigen Stylisten Law Roach. Er soll die Modenschau in der französischen Hauptstadt besucht, das Kleid direkt nach der Präsentation übernommen und es anschliessend im Eiltempo nach London gebracht haben.

Während Fans den spektakulären Auftritt feiern, sorgt die Geschichte hinter dem Kleid für Diskussionen. «Zendaya und Law sind immer zwei Schritte voraus», schreibt eine Userin auf Instagram.

Andere Follower*innen rätseln, wie es die Robe innerhalb weniger Stunden von Paris nach London geschafft hat.

Die Antwort lieferte Stylist Law Roach inzwischen selbst: In einem Instagram-Video verrät er, dass er das Couture-Kleid mit einem Privatjet nach London brachte.

Der Mode-Coup mag zwar perfekt inszeniert gewesen sein – aus Sicht des Klimaschutzes ist die Aktion jedoch problematisch. Der Fall zeigt einmal mehr, wie gross der ökologische Fussabdruck glamouröser Pressetouren sein kann.

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