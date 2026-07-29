Mit ihrem Golf-Outfit sorgt Influencerin Georgina Rodríguez für Aufsehen. Während ihre Fans den sportlichen Look feiern, würde die Partnerin von Fussballstar Cristiano Ronaldo auf vielen Schweizer Golfanlagen wohl gegen den Dresscode verstossen.

Darum geht’s Model Georgina Rodríguez zeigt sich auf Instagram in einem zartrosa Sportoutfit auf dem Golfplatz. Der Look sorgt für Diskussionen, weil er auf vielen Golfanlagen nicht den üblichen Kleidervorschriften entspricht.

Viele Golfclubs verlangen klassische Golfbekleidung und verbieten etwa Hotpants, Jogginghosen oder kragenlose Oberteile.

Die Partnerin von Cristiano Ronaldo ist als Fashion-Influencerin mit über 72 Millionen Instagram-Followern sehr erfolgreich. Zusammenfassung erstellt mit

In zartrosa Hotpants, einem kurzen Sporttop und barfuss zeigt sich Georgina Rodríguez, die Verlobte von Fussballstar Cristiano Ronaldo (41), auf Instagram auf einem Golfplatz. Ihr sportlicher Look erinnert eher an ein Fitnessstudio als an eine klassische Golfrunde – und sorgt für Diskussionen, denn auf vielen Golfanlagen gelten nach wie vor strenge Kleidervorschriften.

Mit ihrem legeren Outfit würde die 32-Jährige etwa auf dem Golf & Country Club Zürich in Zumikon wohl durchfallen. Der Traditionsclub schreibt auf seiner Website eine korrekte Golfbekleidung vor. Verboten sind unter anderem Hotpants, Jogginghosen sowie ärmel- und kragenlose Oberteile. Ärmellose Shirts sind nur erlaubt, wenn sie einen Kragen haben. Zudem sind dezente Farben und zurückhaltende Logos ausdrücklich erwünscht.

Der Look polarisiert. Während viele Fans Georgina Rodríguez für ihr Outfit feiern, finden andere deutliche Worte. «Im Ernst? Das ist doch keine Golfkleidung», schreibt eine X-Userin.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

So oder so: Bei ihren Followern kommt Georgina Rodríguez' Golflook gut an. Fussballstar Kylian Mbappé kommentiert den Beitrag mit einem «Vamos» und den Emojis 👏🔥 – auf Deutsch etwa: «Los geht's». Und das Outftit stammt aus ihrem eigenen Brand Mimoa, ein guter Schachzug.

Georgina hat als Fashion-Influencerin Millionenvermögen aufgebaut

Georgina Rodríguez provoziert gerne mit ihrem Stil – oder anders gesagt: Es gehört zu ihrer Strategie als Fashion-Influencerin. Mit Erfolg.

Als sie 2016 Cristiano Ronaldo kennenlernte, arbeitete die gebürtige Argentinierin noch als Verkäuferin in einer Gucci-Filiale in Madrid. Heute zählt die 32-Jährige zu den bekanntesten Spielerfrauen der Welt. Auf Instagram folgen ihr 72,6 Millionen Menschen. Dank Kooperationen mit Luxusmarken soll sie ein Vermögen von mehr als zehn Millionen US-Dollar aufgebaut haben. Ihr Leben wurde zudem in der Netflix-Dokuserie «Ich bin Georgina» porträtiert.

Erst kürzlich präsentierte sie ihren Followern eine seltene Hermès Himalaya Birkin, die als eine der begehrtesten Handtaschen der Welt gilt und einen Wert von rund 150'000 Euro haben soll.