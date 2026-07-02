De nouveaux tarifs vont bientôt entrer en vigueur au Säntis. La société des remontées mécaniques ne participe plus au système « demi-tax » et demandera désormais 50 francs à tous les adultes pour l'aller-retour.

Le téléphérique du Säntis met en place un nouveau système tarifaire et quitte l'Alliance Swiss Pass. Du coup, la réduction « demi-tarif » n'est plus valable : à l'avenir, l'aller-retour coûtera 50 francs pour tous les adultes. Pour ceux qui n'ont pas de « demi-tarif », le prix baisse de 8 francs, tandis que les détenteurs de « demi-tarif » paieront 21 francs de plus – soit une hausse pouvant aller jusqu'à 72 %.

Cette nouvelle structure tarifaire suscite déjà des critiques, comme le rapporte le « St. Galler Tagblatt ». Sur les réseaux sociaux, les internautes parlent de prix « plus qu’exorbitants » et reprochent au téléphérique de pénaliser surtout les habitants de la région, alors que les touristes ne sont pratiquement pas touchés.

Le directeur général Jakob Gülünay défend cette décision dans le journal. « On remplace un système qui, jusqu’à présent, créait des prix différents. Ça a des conséquences, y compris pour nos clients régionaux. On le dit ouvertement. » L’objectif, c’est un tarif uniforme et transparent pour tout le monde. « Avec ce nouveau modèle, on met fin à cette inégalité. Désormais, il y a un prix transparent pour tout le monde. »

Plus de liberté dans la fixation des prix

Comme alternative, la Säntisbahn propose de nouveaux abonnements. L’abonnement annuel coûte 390 francs et, selon Gülünay, il est rentable dès 13 allers-retours par an. De plus, les enfants et les ados ne paieraient plus que 10 francs à l’avenir.

Selon la compagnie, ce changement de système ne se résume pas seulement à une question de prix. Les membres de l’Alliance Swiss Pass doivent accepter le demi-tarif et se plier aux règles de la communauté tarifaire.

« Le système de l’Alliance Swiss Pass est conçu pour les transports publics, pas pour un train de montagne touristique comme le nôtre », explique Gülünay, cité par le « Tagblatt ». Ce retrait donnerait à la Säntisbahn plus de marge de manœuvre pour définir ses tarifs et ses offres spéciales.