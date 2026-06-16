Knackige Alpentouren, unberührte Seen oder Ostseestrand: Deutschland überrascht mit gewaltiger Vielfalt direkt vor unserer Haustür. Diese 9 Destinationen gehören diesen Sommer ganz oben auf die Ferien-Agenda – jetzt auch im interaktiven Video entdecken!

Vom Schwarzwald bis ans Meer 9 geniale Reisetipps für Ferien in Deutschland

1. Baden: Velotour durch die Rebberge ennet der Grenze







1 / 4 Acht abwechslungsreiche Etappen von 43 bis 79 Kilometern umfasst der «Badische Weinradweg». Bild : Chris Keller/Schwarzwald Tourismus

Hier verschmelzen Sport und Kulinarik auf höchstem Niveau – und das praktisch vor der Schweizer Haustür. Nur drei Kilometer von Basel entfernt, in Grenzach, startet der «Badische Weinradweg». Auf 460 Kilometern führt er Velofans durch die schönsten Rebberge Badens bis nach Weinheim. Auf Routen durch das sonnenverwöhnte Markgräflerland, den Tuniberg oder den Kaiserstuhl lassen sich die lokalen Weine direkt vor Ort probieren. Die Strecke führt vorbei an stolzen Schlössern, historischen Altstädten wie Freiburg und über 300 Winzerhöfen. Dank fahrradfreundlichen Bett-and-Bike-Betrieben sowie zahlreichen E-Bike-Ladestationen ist für eine perfekte Infrastruktur gesorgt.

• 460 km Veloroute – In acht abwechslungsreichen Etappen (43 bis 79 km) von der Schweizer Grenze bis nach Weinheim. Inklusive Weindegustationen direkt bei den Produzenten.

2. Schwarzwald: Genusswandern auf zertifizierten Premium-Pfaden









1 / 5 Das naturnahe Wegnetz der «Schwarzwälder Geniesserpfade» lädt zu malerischen Wanderungen ein. Bild : Chris Keller/Schwarzwald Tourismus

Wer die Natur lieber zu Fuss entdeckt, wählt für seine Auszeit die «Schwarzwälder Geniesserpfade». Diese zertifizierten, naturnahen Premium-Tagestouren führen durch schattige Wälder, wilde Schluchten und über knackige Höhenwege, die gerade Gästen aus der Schweiz grandiose Weitblicke eröffnen. Das sympathische Markenzeichen der Routen: Unterwegs überraschen urige, im kühlen Bachwasser erfrischte «Schnapsbrünnle» zur Selbstbedienung, gemütliche Himmelsliegen und Stationen mit regionaler Schwarzwälder Küche die Wandernden. Für Gäste aus der Schweiz liegt der Schwarzwald so nah, dass sich eine Entdeckungstour immer wieder lohnt.

• Wanderland Schwarzwald – Über 50 zertifizierte Wanderrouten von 6 bis 18 Kilometern mit kulinarischen Überraschungen am Wegrand.

• Schwarzwald entdecken – Von der Schweiz aus auch in Tagesausflügen die Vielfalt des Schwarzwalds erleben.

3. Garmisch-Partenkirchen: Bike-Abenteuer im Angesicht der Alpen

















1 / 9 Mountainbiken für jedes Niveau: Das geht in Garmisch-Partenkirchen. Bild : GaPa Tourismus GmbH/stadlerphoto.com

Dass unser nördlicher Nachbar auch richtig alpin kann, beweist Garmisch-Partenkirchen (Gapa). Unter dem Slogan «Entdecke deine wahre Natur» finden Outdoor-Fans hier ihr perfektes Revier. Die Kombination macht Gapa einzigartig: Auf der einen Seite warten Action, Höhenmeter und Adrenalin beim Trailrunning oder auf dem Mountainbike – auf der anderen Seite spektakuläre Panoramen, Entschleunigung und purer Naturgenuss beim Wandern. Ein über 453 Kilometer langes, perfekt ausgeschildertes Streckennetz bietet für alle Velofans das passende Revier, während schmale Pfade Läufer und Wanderer in die alpine Bergwelt ziehen. Wer die eigene Ausrüstung lieber zu Hause lässt, mietet sein Bike unkompliziert vor Ort. Nach dem Sport lockt die bayerische Gemütlichkeit: Das kulinarische Angebot reicht von der deftigen Alphütten-Brotzeit auf dem Gipfel bis hin zu erstklassigen Genuss-Events im Tal.

• Veloferien in GaPa – Von anspruchsvollen Mountainbike-Trails und Gravel-Strecken bis hin zu gemütlichen Familientouren im Tal

• Fahrrad mieten – Mountainbikes, Gravel- oder Trekkingbikes mit und ohne Elektromotor bequem vor Ort mieten

• Wandern in Gapa – Schritt für Schritt die Natur erleben: knackige Trails für Adrenalin-Junkies oder Panorama-Routen zum Entschleunigen

4. Spreewald: Erlebnis-Paddeln im UNESCO-Biosphärenreservat









1 / 5 Wasserstrassen durchziehen den Spreewald. Hier Lübbenau. Bild : Jens Wegener

Der Spreewald ist ein gigantisches, 1000 Kilometer langes Wasserlabyrinth mitten im unberührten Grün. Hier gleitet man im Kanu oder Kajak vorbei an idyllischen Holzhäusern, alten, handbetriebenen Schleusen und unter romantischen Holzbrücken durch. Besonders komfortabel: Bei mehrtägigen Touren von Ort zu Ort wird das Gepäck einfach im Hintergrund zum nächsten Hotel transportiert. Wer sich lieber chauffieren lässt, steigt in einen der traditionellen Spreewaldkähne und geniesst die Natur vom Weidling aus. Neben den beliebten Spreewälder Gurken ist die Region auch für den flachen, 260 Kilometer langen Gurkenradweg bekannt – ideal für Genussradler ganz ohne Steigungslust.

• Wasserwandern im Spreewald – Individuelle Paddeltouren auf 200 Kilometern befahrbaren Wasserwegen – inklusive bequemem Gepäckservice

• Radtouren auf dem Gurkenradweg – Flach und idyllisch: auf dem Velo vorbei an Gurkenfeldern, Spreewald-Dörfern und Gasthäusern

• Traditionelle Spreewald-Kahnfahrten – Entspannt im Weidling-Boot zurücklehnen und sich vom Kahnfährmann durch die Natur steuern lassen

5. Mecklenburgische Seenplatte: Das Land der 1000 Seen













1 / 7 Ferien auf dem Wasser: mit dem Hausboot durch die Mecklenburgische Seenplatte. Bild : MV-T/Tiemann

Mit genau 1117 natürlichen Gewässern ist die Mecklenburgische Seenplatte Teil der grössten, vernetzten Seenlandschaft Mitteleuropas. Das Herzstück bildet der Müritz-Nationalpark, ein geschütztes UNESCO-Weltnaturerbe. Hier steht die totale Entschleunigung im Fokus. Ein Sprung in die Klarwasserseen belohnt mit spektakulären Sichttiefen von bis zu acht Metern. Ob beim Stand-up-Paddling, beim Wandern oder beim gemütlichen Rollen auf dem 2000 Kilometer langen Radwegenetz: Das Wasser ist dein ständiger Begleiter. Für den stilvollen Schlummer nach dem Aktivtag sorgen neben historischen Gutshäusern sogar echte, geschichtsträchtige Schlösser direkt am Ufer.

• Hausboot-Trips auf der Seenplatte – Die unendliche Wasserwelt auf eigene Faust entdecken – an vielen Orten ganz ohne Bootsführerschein

• Aktiv auf dem Wasser – Sportliche Kanu- und SUP-Touren durch den Nationalpark, auf Wunsch mit organisiertem Gepäcktransfer

• 2000 Kilometer Radwege – Entlang von Seeufern und sanften Hügeln durch pure Natur rollen (auch als Mehrtagestouren buchbar)

• Übernachten im Schloss – Stilvoll schlafen in historischen Gutshäusern und echten Schlössern direkt am Wasser

6. Rügen: Auf dem Wasser wohnen in der Ferienwelt









1 / 5 Sowohl ökologisch als auch von den Eindrücken her nachhaltig: Ferien auf Rügen. Bild : Florian Melzer/im-jaich

Mitten im Biosphärenreservat Südost-Rügen wartet ein maritimes Highlight: In der Wasserferienwelt «Im-jaich» schläfst du in schwimmenden Ferienhäusern oder eleganten Pfahlhaussuiten direkt über den Wellen. Tagsüber pulsiert das Marina-Leben mit Segelkursen und Boots-Charter, nachts schaukelt dich die Ostsee in den Schlaf. Grossgeschrieben wird hier der grüne Fussabdruck. Das nachhaltige Konzept reicht von der Nutzung erneuerbarer Energien und ressourcenschonenden Prozessen bis hin zur aktiven Förderung der Biodiversität durch Blühflächen, Wildstauden, Fassaden- und Dachbegrünungen.

• Wassersport für Einsteiger & Profis – Segeltörns, Boots-Charter auch ohne Führerschein, Skipper-Kurse oder gemütliche Touren mit dem Kanu und SUP

• Geführte Bootstouren – Mit dem erfahrenen Skipper auf dem Motor- oder Segelboot hinaus auf den Rügischen Bodden fahren

7. Kreideküste Rügen: Wandern mit Weitblick











1 / 6 Die Kreideküste ist Rügens Wahrzeichen. Über dem ikonischen Königsstuhl schwebt der Skywalk. Bild : Nationalpark-Zentrum Königsstuhl/Dan Petermann

Rügens markante, weisse Kreidefelsen stürzen am Königsstuhl fast senkrecht in die Ostsee. Wer die legendäre Küste hautnah erleben will, schnürt die Wanderschuhe für den berühmten Hochuferweg: Der Pfad führt mitten durch den Nationalpark Jasmund, den grössten zusammenhängenden Buchenwald der Ostsee (UNESCO-Weltnaturerbe). Wer schwindelfrei ist, betritt am Ziel den spektakulären Skywalk am Nationalpark-Zentrum Königsstuhl. Die schwebende Plattform bietet aus 122 Metern Höhe einen freien Blick übers Meer. Was die Natur hier so einmalig macht, wird in der interaktiven Erlebnisausstellung (mit polnischem Audio-Guide) auf einer interaktiven Reise spürbar. Hier gibt es weit mehr als nur eine Aussicht zu entdecken.

• Der Skywalk am Königsstuhl – Über Rügens berühmtestem Wahrzeichen schweben und in die geheimnisvolle Welt des Nationalparks eintauchen

• Der legendäre Hochuferweg – Packende Tageswanderung von Sassnitz nach Lohme mit Abstiegsmöglichkeiten über Treppen direkt ans Kiesufer

• Nationalpark Jasmund – UNESCO-Weltnaturerbe entdecken, wo tiefgrüne Buchenwälder direkt auf das blaue Meer treffen

8. Ostseeküste Mecklenburg: Zwischen Sandstrand und Backsteingotik









1 / 5 Mehr als einen Abstecher wert: die Hansestadt Wismar mit dem Alten Hafen. Bild : MV-T/Gross

Kilometerlange Sandstrände treffen hier auf faszinierende Kulturgeschichte. Das Heilbad Graal-Müritz ist seit 120 Jahren für sein gesundes Bioklima aus Meer- und Waldluft bekannt – perfekt zum Strandwandern und Krafttanken. Neben Strandkörben und Küstenwäldern bietet die Region auch urbane Abwechslung: Die geschichtsträchtige Hansestadt Wismar fasziniert mit ihrer weltberühmten Backsteingotik. Ein echtes Highlight wartet zudem in Bad Doberan: Hier dampft die nostalgische Dampfeisenbahn «Molli» wie eine Strassenbahn mitten durch die Altstadt bis ans Meer – ins erste deutsche Seebad Heiligendamm.

• An der Ostseeküste Mecklenburg – Zu Fuss die perfekte Kombination aus feinstem Sandstrand, schattigen Wäldern und offenen Heidelandschaften erkunden

• Ostsee-Radwege – Endlose, flache Velotouren direkt am Wasser entlang mit perfekten Rastplätzen im Grünen oder am Strand

• Eldorado für Wassersportler – Die besten Spots zum Surfen, Kiten oder Segeln an der mecklenburgischen Küste finden

• Literatur, Wald und Ostsee – Entspannen an der Seebrücke und die heilende Luft des traditionsreichen Ostseebads Graal-Müritz geniessen

9. Vorpommern: Auf den Spuren der Romantik radeln











1 / 6 Pause am Strand: Die «Route der norddeutschen Romantik» führt entlang der Küste. Bild : MV-T/Tiemann

Immer dem Meer nach: Auf der 286 Kilometer langen «Route der norddeutschen Romantik» verbindet man Aktivferien nahtlos mit grosser Kunstgeschichte. Die flache Strecke führt Velofahrende in sieben Etappen von Wolgast bis Kap Arkona auf Rügen – direkt zu den echten Lebensstationen des Malers Caspar David Friedrich. Wer müde Beine hat, kann die Route zwischendurch bequem mit der Fähre abkürzen. Unterwegs passiert man verträumte Fischerhäfen, historische Museen und die Universitäts- und Hansestadt Greifswald, die neben Hafenromantik mit der Romantikgalerie im Pommerschen Landesmuseum eine neue Attraktion zu bieten hat.

• Die Romantik-Themenroute – Kultur, Natur und Kunstgenuss en masse auf 286 Kilometern zwischen Wolgast und Wiek

• Wandern in Vorpommern – Die Küstenlandschaft zu Fuss entdecken, inklusive komfortablem Gepäcktransport bei Mehrtagestouren

• Rungejubiläum 2027 in Wolgast – Philipp Otto Runge wurde in Wolgast geboren und war ein Weggefährte von Caspar David Friedrich. Im Jubiläumsjahr gibt es ein Programm, das Einblick in sein Leben und Schaffen gibt.

Raus in die Vielfalt: Dein Naturabenteuer in Deutschland Von dichten Wäldern über weite Küsten bis zu actionreichen Mittelgebirgen – Deutschlands Naturlandschaften bieten die perfekte Kulisse für deine Auszeit. Egal ob Wandern, Radeln oder einfach mal Durchatmen: Hier findest du deinen perfekten Ort. • Vielfalt pur: Landschaften zwischen Bergen und Meer aktiv entdecken • Für jeden Moment: Perfekt für ein Wochenende oder den Jahresurlaub • Raum zum Aufatmen: Kulissen, die begeistern und verbinden Jetzt Naturerlebnisse entdecken

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