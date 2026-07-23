blue News wird 30 Jahre alt – und das feiern wir gemeinsam mit dir! Bis Anfang Oktober wartet jede Woche ein neuer Wettbewerb mit attraktiven Produkten von Dreame. Insgesamt verlosen wir Preise im Wert von über CHF 40'000.

Preis der Woche

Fünf Dreame Luftreiniger PM10 im Wert von je CHF 699

Der Dreame Luftreiniger PM10 sorgt mit einem leistungsstarken 4-Stufen-Filtersystem und einer intelligenten Sensorik für saubere Luft in deinem Zuhause. Dank automatischer Luftqualitätsmessung, gezielter Luftstrom-Steuerung und praktischem Haustiermodus entfernt er zuverlässig Staub, Allergene, Gerüche und weitere Schadstoffe – für ein rundum frisches Raumklima.

Jetzt teilnehmen

Anrede* – Keine – Herr Frau Keine Angabe Vorname* Nachname* Strasse/Nr.* PLZ* Ort* E-Mail-Adresse* Mobiltelefon* Geb.-Datum* Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.



Teilnahmefrist

Teilnahmeschluss für diesen Wettbewerb ist der 02.08.2026, um 23.59 Uhr.

Teilnahmebedingungen

Der/die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt.



Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.



Von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende der Swisscom-Gruppe, der blue Entertainment AG, der Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG und unserem Wettbwerbspartner Dreame verwendet werden dürfen.



Die blue Entertainment AG und Dreame verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.



Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.