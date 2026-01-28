blue News wird 30 Jahre alt – und das feiern wir gemeinsam mit dir! Bis Anfang Oktober wartet jede Woche ein neuer Wettbewerb mit attraktiven Produkten von Dreame. Insgesamt verlosen wir Preise im Wert von über CHF 40'000.

Diese Woche verlosen wir Hairstyling-Produkte im Wert von bis zu je CHF 259.

Wettbewerb Gewinne jetzt Hairstyling-Produkte im Wert von bis zu je 259 Franken

Preis der Woche

Fünf Dreame Pocket Pro Haartrockner im Wert von je CHF 149

Der Dreame Pocket Pro ist ein ultraleichter, klappbarer Premium-Haartrockner, der dank leistungsstarkem 110'000-U/min-Motor und vielseitigen Styling-Aufsätzen schnelles Trocknen sowie professionelle Frisuren ermöglicht. Mit nur 300 Gramm Gewicht, kompaktem Reiseformat und intelligenter Temperaturkontrolle vereint er starke Leistung, Haarschutz und maximale Flexibilität – ideal für Styling zu Hause und unterwegs.

Fünf Dreame AirStyle Pro Multi-Haarstyler im Wert von je CHF 259

Der Dreame AirStyle Pro ist ein vielseitiger 7-in-1-Multi-Haarstyler, der Trocknen, Locken, Glätten und Volumenstyling in einem Gerät vereint. Dank leistungsstarkem Hochgeschwindigkeitsmotor, intelligenter Temperaturkontrolle und sieben magnetischen Aufsätzen gelingen bequem von zu Hause aus professionelle Looks mit weniger Hitzebelastung.

Jetzt teilnehmen

Anrede* – Keine – Herr Frau Keine Angabe Vorname* Nachname* Strasse/Nr.* PLZ* Ort* E-Mail-Adresse* Mobiltelefon* Geb.-Datum* Variante auswählen* Dreame Pocket Pro Haartrockner Dreame AirStyle Pro Multi-Haarstyler Keine Präferenz Bitte wähle eine Variante aus. Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.



Teilnahmefrist

Teilnahmeschluss für diesen Wettbewerb ist der 16.08.2026, um 23.59 Uhr.

Teilnahmebedingungen

Der/die Gewinner/in wird persönlich benachrichtigt.



Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.



Von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende der Swisscom-Gruppe, der blue Entertainment AG, der Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG und unserem Wettbwerbspartner Dreame verwendet werden dürfen.



Die blue Entertainment AG und Dreame verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.



Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.