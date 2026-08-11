Die Sommerferien gehen zu Ende und für viele Familien beginnt die Vorbereitung auf den Schulalltag. Ob Kindergarten, Primarschule oder Oberstufe: Mit etwas Planung wird der Schulstart deutlich entspannter. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, woran du in den Tagen vor dem ersten Schultag denken solltest.

Schulstart nach den Sommerferien So klappt der erste Schultag ganz entspannt

Darum geht’s Bereits eine Woche vor Schulbeginn lohnt sich die Rückkehr zu festen Schlaf- und Morgenroutinen.

Mit einem Material-Check und einem vorbereiteten Arbeitsplatz vermeidest du unnötigen Stress.

Kleine Rituale und genügend Zeit am ersten Schultag sorgen für einen entspannten Start. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Woche vor Schulbeginn: Den Alltag langsam zurückholen

Nach mehreren Wochen Ferien fällt vielen Kindern das frühe Aufstehen schwer. Deshalb lohnt es sich, den gewohnten Rhythmus nicht erst am letzten Ferientag wieder einzuführen. Wer Schlafens- und Aufstehzeiten schrittweise anpasst, macht den ersten Schultag für die ganze Familie angenehmer.

Auch die Morgenroutine darf langsam zurückkehren. Gemeinsam frühstücken, sich wieder zur gewohnten Zeit anziehen oder den Schulweg nochmals ablaufen – all das gibt Sicherheit. Gerade Kinder, die neu in den Kindergarten kommen oder in eine andere Schule wechseln, profitieren davon, wenn sie wissen, was auf sie zukommt.

Nimm dir auch Zeit für ein Gespräch. Worauf freut sich dein Kind? Gibt es Sorgen oder Unsicherheiten? Oft hilft es schon, darüber zu sprechen.

Praktische Tipps Schlafenszeit jeden Abend etwas vorziehen

Wecker wieder mal stellen

Schulweg gemeinsam ablaufen

Über das neue Schuljahr sprechen

Treffen mit Schulfreund*innen vereinbaren

Bildschirmzeit am Abend reduzieren

erste Morgenroutine testen

Drei bis vier Tage vorher: Jetzt wird vorbereitet

Nun geht es an die praktische Vorbereitung. Nicht immer muss alles neu gekauft werden – oft reicht ein kurzer Material-Check. Funktionieren Schere und Leim noch? Sind genügend Bleistifte vorhanden? Passt die Sportkleidung noch oder sind die Hallenschuhe inzwischen zu klein geworden?

Auch die Schultasche verdient einen Blick. Sitzt der Thek noch richtig? Sind alle Reissverschlüsse intakt? Wer mit dem Velo zur Schule fährt, sollte zudem Bremsen, Licht und Reifendruck kontrollieren. So gibt es am ersten Schultag keine böse Überraschung.

Material-Check Etui kontrollieren

Hefte und Mappen ergänzen

Hallenschuhe anprobieren

Sportkleidung prüfen

Trinkflasche reinigen

Znünibox bereitstellen

Schultasche kontrollieren

Velo und Helm überprüfen

Am Vorabend: Stress vermeiden

Der erste Schultag beginnt eigentlich schon am Abend zuvor. Wer Kleidung, Schultasche und Znüni vorbereitet, startet am nächsten Morgen deutlich entspannter in den Tag.

Jetzt ist auch der richtige Moment, um den Arbeitsplatz kurz aufzuräumen und einen Blick auf den Stundenplan zu werfen. So weiss jedes Familienmitglied, was am nächsten Morgen ansteht. Eine ruhige Abendroutine ohne Handy oder Tablet hilft zudem dabei, besser einzuschlafen.

Bereit für Morgen? Kleidung bereitlegen

Schultasche packen

Znüni vorbereiten

Trinkflasche füllen

Stundenplan anschauen

Wecker stellen

Der erste Schultag: Gelassen statt hektisch

Der grosse Tag ist da. Plane am Morgen lieber etwas mehr Zeit ein, damit keine Hektik entsteht. Ein gemeinsames Frühstück und eine ruhige Atmosphäre helfen Kindern oft mehr als gut gemeinte Ratschläge.

Gerade jüngere Kinder freuen sich über ein kleines Ritual – sei es eine Umarmung, ein Glücksbringer im Schulthek oder ein gemeinsames Foto vor dem Haus. Nach der Schule lohnt es sich, den ersten Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen. Was war besonders schön? Gab es etwas Überraschendes? Ein Eis, ein gemeinsames Abendessen oder ein kleiner Ausflug machen den Schulstart zu einer positiven Erinnerung.

Für einen gelungenen Start Gemeinsam frühstücken

Genügend Zeit einplanen

Mit einem Lächeln verabschieden

Nach der Schule Zeit zum Erzählen nehmen

Den ersten Schultag gemeinsam feiern

Alles erledigt?

Perfekt vorbereitet muss der Schulstart nicht sein. Viel wichtiger ist, dass sich Kinder unterstützt und sicher fühlen. Mit etwas Planung, kleinen Ritualen und einer entspannten Atmosphäre gelingt der Start ins neue Schuljahr meistens ganz von allein.

Die wichtigste Erkenntnis: Nicht jede vergessene Trinkflasche oder jeder verschlafene Morgen ist gleich ein Problem. Der Schulalltag spielt sich schnell wieder ein und schon nach wenigen Tagen kehrt bei den meisten Familien die gewohnte Routine zurück.