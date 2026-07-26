An der Kanu-Slalom-WM in Oklahoma City holt die Schweiz im Kajak-Cross gleich zwei Medaillen. Alena Marx wird Weltmeisterin in der olympischen Disziplin, ihr älterer Bruder Dimitri Marx holt Silber.

Alena Marx (hier bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris) ist Weltmeisterin im Kajak-Cross

Die 25-jährige Marx sicherte sich damit ihren zweiten WM-Titel, nachdem sie vor einem Jahr bereits Gold im Kajak-Cross-Einzelzeitfahren geholt hatte. Vor zwei Tagen war die Bernerin im ebenfalls olympischen Kajak-Einer zudem Vierte geworden.

Kurz nach dem Triumph von Alena Marx glänzte auch ihr zwei Jahre älterer Bruder Dimitri, der hinter dem Tschechen Vit Prindis Silber gewann. Für Dimitri Marx ist es die erste WM-Einzelmedaille. Martin Dougoud, der im Teamwettkampf mit Jan Rohrer und Gelindo Chiarello vor einigen Tagen WM-Silber feierte, beendete den Wettkampf auf dem 7. Platz.

Damit zeigte die Schweiz auf der Anlage, auf der 2028 die olympischen Slalom-Wettkämpfe stattfinden werden, eine gute Leistung. Die WM in Oklahoma City war der erste Anlass, der für das Qualifikationsranking der Olympischen Spiele in Los Angeles in zwei Jahren zählt.