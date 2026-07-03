Nach einem Tag voller Niederlagen läuft es den Schweizer Beachvolleyball-Teams beim Elite16-Turnier in Gstaad am Freitag wieder rund. Alle drei Frauen-Duos erreichen mit einem Sieg die K.o.-Phase.

Joana Mäder (hinten) und Leona Kernen (vorne) qualifizierten sich dank dem Gewinn eines Tiebreaks für die Achtelfinals

Den grössten Druck verspürten zum Abschluss der Gruppenphase Joana Mäder und Leona Kernen, die gegen das österreichische Schwestern-Paar Dorina und Ronja Klinger unbedingt den ersten Sieg benötigten, um das Ausscheiden abzuwenden. Und das auf diese Saison hin neu formierte Schweizer Duo lieferte ab und setzte sich mit einem 15:10 im Entscheidungssatz durch.

Die Berner Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré sowie Nina Brunner und Tanja Hüberli liessen in ihrem dritten Gruppenspiel nichts anbrennen und machten mit einem Zweisatzsieg den Einzug in die Achtelfinals vom Samstag perfekt.

Alle drei Schweizer Frauen-Teams beendeten ihre Vorrundengruppen auf Platz 2 und qualifizierten sich so direkt für die Achtelfinals vom Samstag.

Die beiden fürs Hauptfeld qualifizierten Schweizer Männer-Duos Julian Friedli/Jonathan Jordan und Luc Flückiger/Andrin Kolb hatten sich bereits am Donnerstag aus dem Heimturnier im Berner Oberland verabschiedet.