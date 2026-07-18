Urien Minuty (20) gehört zu den aufstrebendsten Fahrern im Enduro-Zirkus. Als Teenager entdeckte er diese Mountainbike-Disziplin. Beim Heim-Weltcup in Bellwald strebt er den nächsten Schritt an – obwohl er einst daran zweifelte, überhaupt wieder auf das Bike zu steigen.

Darum geht’s Urien Minuty zählt mit 20 Jahren bereits zu den Top 30 der Enduro-Welt und will beim Weltcup in Bellwald vor Heimpublikum die Top 20 knacken.

2023 erlitt der Walliser bei einem schweren Sturz zwölf Knochenbrüche und einen Lungenkollaps. Trotz Rücktrittsgedanken kämpfte er sich erfolgreich zurück in den Weltcup.

Sein grosses Ziel ist die Weltspitze – dafür setzt der ausgebildete Velomechaniker auf harte Arbeit, Erfahrung und seine Leidenschaft für den Enduro-Sport. Zusammenfassung erstellt mit

Mit seinen 20 Jahren gehört er bereits zu den besten 30 der Welt: Urien Minuty. Der gebürtige Waadtländer ist ein Adrenalin-Freak. Er liebt den Nervenkitzel genauso wie wunderschöne Berglandschaften – beides kombiniert er mit seiner liebsten Sportart: Enduro.

Als zweijähriger Bub zogen er und seine Familie ins Val d'Anniviers im Wallis, das heute noch seine Heimat ist. Mit sechs Jahren bretterte er mit seinem älteren Bruder Sélim erstmals auf einem Bike die Hügel herunter. Aus einem ersten Versuch wurde eine Passion. Als 13-Jähriger bestritt er 2019 erstmals Wettkämpfe im Downhill, dann stieg er auf Empfehlung eines Freundes im Enduro ein. «Für mich die schönste Art, Bike zu fahren», sagt Minuty zu blue Sport. Es habe ihn sofort gepackt. 2024 feierte er schliesslich seine Premiere im Weltcup.

Was ist Enduro? Enduro ist eine Form des Mountainbikens. Die Fahrer absolvieren lange Anstiege aus eigener Kraft und messen sich auf mehreren anspruchsvollen Abfahrten gegen die Uhr. Entscheidend sind dabei nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Technik, Kondition und die Fähigkeit, schwierige Trails sicher zu meistern. Zusammenfassung erstellt mit

Das Terrain von Urien Minuty: Berge und steile Hänge. z.Vg.

Zwei Jahre nach seiner Feuertaufe will er in seinem Heimrennen im Wallis angreifen. Am kommenden Wochenende steht der Weltcup in Bellwald an. Der ausgebildete Velomech kennt die Strecke am Fusse des Aletschgletschers sehr gut, denn er ist dort bereits einen Wettkampf gefahren. Minuty will vor den Augen seiner Freunde und Familie sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis egalisieren: «Ich will in die Top 20 oder mehr.»

Schwerer Sturz und «schockierende» Diagnose

Dass der junge Minuty bei den besten Enduro-Fahrern mehr und mehr Fuss fasst, ist alles andere als selbstverständlich. Als Teenager dachte er einst darüber nach, ganz mit dem Biken aufzuhören. In Laax hatte er 2023 einen folgenschweren Unfall. «Ich war im Rennen und fuhr schnell über eine Wiese. Plötzlich rutschte mein Vorderrad weg», erinnert sich Minuty. Es überschlug ihn nach vorne und er prallte mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Erst gingen die Ärzte im Krankenhaus von einem Bruch des Schlüsselbeins aus. «Da dachte ich noch: ‹Okay, sechs Wochen Pause, das ist nicht so schlimm.›» Dann kamen weitere Untersuchungen hinzu. Die tatsächliche Folge: Mehrere Rippen und ein Teil des Rückens sind gebrochen – insgesamt 12 Knochen und ein Lungenkollaps. «Diese Diagnose hat mich ehrlich gesagt ziemlich schockiert. Es war der erste wirklich schwere Unfall meines Lebens.»

Er wollte, aber konnte doch nicht aufhören

Nach dem Sturz wollte er mit dem Mountainbiken aufhören. Doch es kam anders: Nach dreimonatiger Sport-Pause begleitete er seinen Bruder zu einem Rennen. Es kitzelte ihn unter den Füssen, um doch wieder auf zwei Räder zu steigen. «Ich fuhr damals ein bisschen auf dem Bike und erinnerte mich plötzlich daran, wie schön das Mountainbiken eigentlich ist. In diesem Moment wusste ich: Ich will unbedingt wieder Rennen fahren.»

Urien Minuty posiert mit seinem Kumpel Axel und seinem Bruder Sélim. (v.l.n.r) z.Vg.

Und so sass Minuty wieder auf den Sattel. «Ich habe mich riesig gefreut, gleichzeitig hatte ich vor meiner ersten Fahrt Angst.» Aber mit jeder weiteren Fahrt sei das Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten zurückgekommen. «Nach vier Wochen fühlte ich mich wieder richtig wohl auf dem Bike.»

Minuty: «Ich will an die Weltspitze»

Mittlerweile fühlt er sich auf seinem Bike so wohl, dass er als einer der jüngsten Weltcup-Starter nach den Sternen greift. «Ich will an die Weltspitze», sagt der 20-Jährige selbstbewusst. Er ist sich jedoch im Klaren: «Die Besten haben zehn oder zwölf Jahre Erfahrung auf höchstem Niveau. Das macht letztendlich den Unterschied.»

Beim Weltcup-Rennen im Wallis werden Minuty seine Freunde anfeuern. z.Vg.

So will Minuty auf seinem Bike weiterhin viele Berge herunterrrattern und Erfahrungen sammeln. Und der nächste Berg steht am kommenden Wochenende im Wallis an. blue Zoom überträgt die Entscheidung ab 16:30 Uhr live. Dann fährt Minuty gegen die Routiniers im Weltcup um die Wette.