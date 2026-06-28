Historischer Erfolg für Pentathlon Suisse: Die Obwaldnerin Anna Jurt gewinnt den Weltcupfinal in Budapest. Für die 24-Jährige ist es der erste Weltcupsieg ihrer Karriere.

Die EM-Bronzemedaillengewinnerin von 2024 bewies im Final der besten 36 Athletinnen der Saison eindrücklich ihre Nervenstärke. Als Fünfte in den entscheidenden Laser Run gestartet, lief sie ein taktisch perfektes Rennen und arbeitete sich kontinuierlich an die Spitze vor. Mit einer Gesamtpunktzahl von 1493 Punkten setzte sie sich beim prestigeträchtigen Event vor der Belarussin Wijaleta Hurejewa und der Spanierin Laura Heredia durch.