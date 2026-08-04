Die beiden Obwaldner Schwestern setzten sich mit dem Total von 1364 Punkten vor den zweitplatzierten Dorottya Orsolya Varga und Diana Rajncsak (1356 Punkte) aus Ungarn durch. Das russische Team belegte den 3. Platz.

«Es bedeutet uns viel, vor allem, weil wir das gemeinsam als Schwestern erreicht haben», wurden Anna und Katharina Jurt im Newsletter der EM zitiert. «Ich denke der Schlüssel zum Erfolg war unsere Teamarbeit. Wir haben uns während des gesamten Wettkampfs vertraut und sind auch unter Druck ruhig geblieben.»

Katharina Jurt wiederholte damit ihren Triumph aus dem Vorjahr, als sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Florina in Madrid den EM-Titel in der Team-Staffel gewann. Das grosse Ziel der beiden 20-Jährigen sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Für ihre ältere Schwester Anna (24) ging der Olympia-Traum bereits 2024 in Paris in Erfüllung. Erst im Juni feierte sie mit ihrem ersten Weltcupsieg den bislang grössten Erfolg ihrer Karriere.