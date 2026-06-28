Annik Kälin überzeugt beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen mit Schweizer Rekord im Siebenkampf. Die Bündnerin schafft 6819 Punkte, 93 Zähler mehr als bei ihrem Sieg Ende Mai in Götzis.

6819 Punkte: Nicht einmal einen Monat, nachdem sie den Schweizer Rekord im Siebenkampf in die Höhe geschraubt hat, gelingt Annik Kälin erneut eine Bestmarke.

Nach einem nahezu perfekten ersten Wettkampftag mit 3974 Zählern liess sich die 26-Jährige auch am Sonntag nicht mehr vom Rekordkurs abbringen und siegte beim Meeting in Nordrhein-Westfalen überlegen mit Jahresweltbestleistung.