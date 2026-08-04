Vor dem Zeitfahren der Tour de France Femmes sorgt ein ungewöhnlicher Verdacht für Wirbel. Einigen Fahrerinnen wird vorgeworfen, sich mit gepolsterten BHs einen verbotenen Vorteil zu verschaffen. Was ist da dran?

Lorena Wiebes gewann die ersten beiden Etappen an der Tour de France Femmes.

Wird beim Anzug geschummelt? Aufregung um verbotene BH-Polster an der Tour de France der Frauen

Darum geht’s Mehrere Rad-Teams der Tour de France Femmes vermuten, dass einzelne Fahrerinnen beim Zeitfahren zusätzliche Polster im Sport-BH tragen, um den Luftwiderstand zu verringern.

Die Praxis soll gegen das UCI-Reglement verstossen. Studien zeigen einen geringeren Luftwiderstand und einen möglichen Zeitgewinn von einigen Sekunden über die Distanz.

Die UCI verbietet künstliche Veränderungen der Körperform und kann Verstösse mit Disqualifikation ahnden. Vor dem Zeitfahren am Dienstag werden deshalb alle Fahrerinnen kontrolliert. Zusammenfassung erstellt mit

Marlen Reusser gehört beim Zeitfahren an der Tour de France Femmes zu den grossen Favoritinnen. Vor dem Rennen sorgt ein ungewöhnlicher Verdacht aber für Diskussionen im Frauen-Peloton. Mehrere Teams werfen einzelnen Fahrerinnen vor, sich mit zusätzlichen Polstern im Sport-BH einen aerodynamischen Vorteil zu verschaffen. Laut dem niederländischen Fachportal «WielerFlits» soll diese Praxis gegen das Reglement des Weltverbands UCI verstossen – kontrolliert werde dies jedoch kaum.

Bei Zeitfahren falle auf, dass einige Fahrerinnen eine deutlich grössere Oberweite hätten als bei Strassenrennen. Laut den Teams handle es sich dabei nicht um natürliche Unterschiede, sondern um künstliche Polsterungen unter dem Trikot, die den Luftwiderstand verringern sollen. Konkrete Namen nennt «WielerFlits» allerdings nicht.

Aerodynamik-Experte bestätigt den Effekt

Die Polster im BH seien «eindeutig nicht in Ordnung», meint auch Bert Blocken, ein belgischer Professor für Aerodynamik. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Aerodynamik im Radsport. «Wir sprechen von einem sogenannten Chest Fairing. Dadurch verändert sich die Luftströmung um den Körper, der Druck auf die Oberschenkel nimmt ab und der Fahrer oder die Fahrerin erfährt weniger Luftwiderstand», wird Blocken von «WielerFlits» zitiert.

Zwar gehe es nicht um Zeitgewinne im Minutenbereich, dennoch könne der Vorteil entscheidend sein. «Man gewinnt dadurch keine Dutzenden Sekunden. Aber auf einer 20 bis 30 Kilometer langen Zeitfahrstrecke können einige Sekunden herausspringen – und genau diese können den Unterschied ausmachen.»

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Vor zwei Jahren veröffentlichte der belgische Forscher eine Studie zu Chest Fairings bei Zeitfahrern und Triathleten. Die Untersuchung zeigte, dass sich der Luftwiderstand mit einer optimal geformten Abdeckung im Brustbereich um bis zu 3,6 Prozent reduzieren lässt. Das entspricht einem Zeitgewinn von mindestens 0,78 Sekunden pro Kilometer.

Auch Untersuchungen bei Triathleten kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Dort führte bereits eine unter dem Trikot platzierte Trinkflasche zu einer messbaren Verbesserung der Aerodynamik.

UCI ist das Problem bekannt

Blocken soll bereits vor einigen Jahren mit dem Radsport-Weltverband UCI über dieses Thema gesprochen haben. «Die UCI weiss, dass dieses Problem existiert», erklärt der Professor. Die Vorschriften sind eindeutig. Die Bekleidung darf ausschliesslich ihrer eigentlichen Funktion dienen und die Körperform eines Fahrers oder einer Fahrerin nicht künstlich verändern.

Marlen Reusser gehört am Dienstag im Zeitfahren zu den Favoritinnen. KEYSTONE

Schaumstoff, Polster, Klebeband oder Kunststoffteile, die unter oder auf der Kleidung angebracht werden, um die Aerodynamik zu verbessern, sind verboten. Erlaubt sind lediglich Strukturen, die direkt ins Material eingearbeitet wurden und bestimmte Grössenvorgaben einhalten. Wer gegen diese Regeln verstösst, wird disqualifiziert. Je nach Rennen drohen zusätzlich Geldstrafen oder in schweren Fällen höhere Sanktionen.

Spezial-Kontrolle vor dem Zeitfahren

Mehrere Teams verlangten von der UCI, beim Zeitfahren der Tour de France Femmes am Dienstag konsequent zu kontrollieren, dass sich unter dem Sport-BH oder Zeitfahranzug keine unerlaubten Hilfsmittel befinden.

Und tatsächlich: Laut der Nachrichtenagentur «AFP» müssen sich am Dienstag sämtliche Fahrerinnen vor ihrem jeweiligen Start in ein spezielles Zelt begeben, wo kontrolliert wird, ob die Anzüge den Richtlinien entsprechen. Das 21 Kilometer lange Einzelzeitfahren führt von Gevrey-Chambertin nach Dijon.