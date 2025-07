blue News Redaktor Bruno Bötschi ist davon überzeugt, dass Belinda Bencic in diesem Jahr das Tennisturnier von Wimbledon gewinnen wird. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Mit vier begann sie zu trainieren, mit 19 stand sie auf Platz sieben der Weltrangliste und mit 27 wurde sie Mutter. Und am Sonntag gewinnt Belinda Bencic das prestigeträchtige Tennisturnier von Wimbledon, ahnt unser blue News Redaktor.

Auf der «blue»-Sportredaktion nennen sie mich seit einigen Jahren die «Monica Kissling der Sportwelt». Wie das kam?

Nun gut, ich habe 2015 und 2017 die Halbfinal-Einzüge von Timea Bacsinszky bei den French Open prophezeit. Auch den erstmaligen Sieg der Schweiz in der Ski-Nationenwertung nach 1989 im Winter 2019/20 sagte ich voraus.

Und natürlich wusste ich schon Tage im Voraus, dass die Schweizer Fussballer gegen die Türkei an der Euro 2020 gewinnen werden. Und auch der Gesamt-Weltcupsieg 2024 von Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami war mir klar, bevor er Realität wurde.

Ich kann der Aussage von Heinz Günthardt nur zustimmen

Ihr seht also, liebe «blue News»-Leserinnen und -Leser, auf meine Orakel-Qualitäten ist Verlass.

Wenn ich also jetzt behaupte, Belinda Bencic wird am Sonntag den heiligen Rasen von Wimbledon als Grand-Slam-Siegerin verlassen, hat dies durchaus Hand und Schläger, äh, Fuss.

Keine Sorge, ich weiss natürlich auch, dass Bencic heute zuerst noch das Halbfinal gegen die formstarke Iga Swiatek gewinnen muss. Gegen die ehemalige Weltranglistenerste aus Polen hat die Schweizerin sowieso noch eine Rechnung offen:

Vor zwei Jahren erspielte sich Bencic im Wimbledon-Achtelfinal gegen sie zwei Matchbälle, ehe sie doch noch 7:6, 6:7, 3:6 verlor.

«Die Partie zeigte aber, dass sie auf Rasen sehr unangenehm sein kann für Swiatek, die ihrerseits bislang nicht als Rasenspezialistin in Erscheinung getreten ist», sagt Heinz Günthardt im «Blick».

Ich kann der Aussage vom Schweizer Tennis-Experten nur zustimmen. Auch deshalb, weil das beste Wimbledon-Resultat von Swiatek bislang ein Viertelfinal ist – nämlich im Jahr, als sie gegen Bencic den Kopf noch aus der Schlinge zog.

Belinda Bencics Traum von der Weltnummer eins

Die heutige Weltklasse-Tennisspielerin Belinda Bencic ist 11, als das Schweizer Fernsehen SRF zum ersten Mal über sie berichtet. Sie sagt: «Ich träume davon, die Weltnummer eins zu werden.»

Fünf Jahre später, als ich sie während eines Nachwuchsturniers in Klosters GR selber interviewen darf, wählt die damals weltbeste Tennisjuniorin ihre Worte vorsichtiger:

«Die Nummer eins ist nach wie vor ein Traum. Aber noch wichtiger ist es, jeden Tag Fortschritte zu machen und sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren.»

Bereits mit 11 träumte Belinda Bencic davon, die Weltnummer eins zu werden. Bild: Youtube

Tennis ist von klein auf die grosse Leidenschaft von Belinda. Behauptet wird, Vater Ivan habe ihr bereits im Alter von zweieinhalb erstmals einen Tennisschläger in die Hand gedrückt. Vorteil Bencic: Mit vier beginnt sie mit systematischem Training.

Belinda muss allerdings auch lernen, dass Niederlagen zum Geschäft gehören. Ausserdem lernt sie, sich deswegen nicht unterkriegen zu lassen. «Irgendwann gewinne ich», sagte mir die 16-jährige Bencic damals in Klosters. «Niederlagen machen mich stärker.»

Heinz Günthardt: «Jetzt ist Belinda brandgefährlich»

Heute steht Belinda Bencic an einem anderen Punkt in der Karriere. Obwohl immer noch jung, hat sie bereits einige Rückschläge erlitten. Sie kämpfte mit den Erwartungen – den eigenen, aber auch mit denen, die ihr Umfeld in sie setzte.

Sie wechselte früher Trainer aus, von denen sie Wochen zuvor noch in den höchsten Tönen geschwärmt hatte, machte am einen Tag Pläne und warf sie am nächsten über Bord.

Seit Bencic im vergangenen Jahr Mutter wurde von einer Tochter, ist vieles anders geworden – die Erfolge auf dem Tennisplatz wurde aber eher mehr. «Ich habe praktisch keine freie Zeit für mich. Aber ich geniesse die Momente mit der Familie sehr», so die 28-Jährige im «Tages-Anzeiger».

Und weiter: «Alles hat sich verändert – zum Positiven. Natürlich ist es ab und zu anspruchsvoll. Aber ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es vorher war.»

Momoll, es gibt also tatsächlich richtig gute Gründe für einen Sieg von Belinda Bencic in Wimbledon. Das weiss übrigens auch Heinz Günthardt: «Jetzt ist Belinda brandgefährlich.»

Die Halbfinal-Partie Belinda Bencic gegen Iga Swiatek, findet heute Donnerstag auf dem Centre Court nach dem ersten Halbfinal – Aryna Sabalenka gegen Amanda Anisimova – gegen 16:30 Uhr statt. blue News tickert live.

