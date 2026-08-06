Frankreichs Biathlon-Olympiasieger Emilien Jacquelin debütiert als Profi aus dem Rennvelo. Zwei Einsätze sind geplant.

Biathlet Emilien Jacquelin will seine Ausdauerfähigkeiten im Sommer auf dem Velo bei den Strassenprofis testen

Wie das Team Decathlon mitteilte, wird der 31-Jährige beim Strassenrennen Polynormande am 16. August erstmals zum Einsatz kommen. Ausserdem tritt Jacquelin bei der Tour du Limousin (18. bis 21. August) ebenfalls in seinem Heimatland für die Mannschaft an.

Der fünffache Biathlon-Weltmeister macht seit Anfang Mai Abstecher zum Radsport und trainiert mit dem Team um Frankreichs grosse Nachwuchshoffnung Paul Seixas. Mit Biathlon will er aber nicht aufhören.

Dass Jacquelin ein Radsport-Fan ist, weiss man spätestens seit den Olympischen Winterspielen 2026 in Antholz. Dort durfte er im Wettkampf einen echten Ohrring von Marco Pantani im Wettkampf tragen, den ihm Pantanis Eltern geliehen hatten.