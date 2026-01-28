Nina Brunner und Tanja Hüberli gelingt beim Elite16-Turnier in Hamburg auf dem Weg in die Halbfinals die Olympia-Revanche gegen das kanadische Duo Melissa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson.

Genau zwei Jahre nach dem dramatischen Beachvolleyball-Halbfinal bei den Olympischen Spielen in Paris standen sich Brunner/Hüberli und Humana-Paredes/Wilkerson in Hamburg zum ersten Mal wieder gegenüber. Anders als am Fusse des Eiffelturms setzte sich diesmal das Schweizer Duo durch – und dies ohne viel Drama mit 21:17, 21:15. Kein Vergleich zum Duell von Paris, als Brunner/Hüberli trotz eines Matchballes unterlagen und sich später mit Bronze trösteten. Humana-Paredes/Wilkerson holten in Paris Silber.

Für Brunner/Hüberli geht es am Sonntag in Hamburg um die Podestplätze. Im Halbfinal treffen sie auf Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth und bekommen die nächste Gelegenheit für eine Revanche. Anfang Mai in Brasilia waren die beiden im Viertelfinal an den Italienerinnen gescheitert. Diese sind in Hamburg noch ohne Satzverlust, während die Schweizerinnen wegen einer Niederlage in der Gruppenphase eine K.o.-Runde mehr bestreiten mussten. Diese überstanden Brunner/Hüberli gegen das deutsche Duo Sandra Ittlinger und Kim van de Velde mit 21:13, 21:15 souverän.

Die anderen Schweizer Duos in Hamburg schieden in der ersten K.o.-Runde aus. Joana Mäder und Leona Kernen mussten das Turnier aufgrund einer Verletzung Mäders kampflos aufgeben. Bei den Männern verloren Julian Friedli und Jonathan Jordan gegen die Deutschen Nils Ehlers und Lui Wüst mit 19:21, 21:13, 13:15.