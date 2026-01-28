Als einziges Schweizer Duo haben Nina Brunner und Tanja Hüberli beim Elite16-Turnier in Hamburg die Viertelfinals erreicht. Dort kommt es zu einem speziellen Wiedersehen.

Nach zwei Siegen und einer Niederlage in der Gruppenphase bekundeten die Schweizer Beachvolleyballerinnen in der ersten K.o.-Runde keine Mühe. Gegen das deutsche Duo Sandra Ittlinger und Kim van de Velde setzten sich Brunner/Hüberli souverän mit 21:13, 21:15 durch.

Im Viertelfinal um 15.00 Uhr treffen Brunner und Hüberli auf die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem Olympia-Halbfinal vor genau zwei Jahren.

In der dramatischen Partie am Fusse des Eiffelturms mussten sich die Schweizerinnen trotz eines Matchballs im zweiten Satz knapp geschlagen geben und ihren Traum von Olympia-Gold begraben. Am Ende sicherten sie sich Bronze, während das kanadische Duo Silber gewann.

Brunner/Hüberli sind das letzte verbliebene Schweizer Team in Hamburg. Joana Mäder und Leona Kernen mussten das Turnier aufgrund einer Verletzung Mäders kampflos aufgeben. Bei den Männern schieden Julian Friedli und Jonathan Jordan in der ersten K.o.-Runde gegen die Deutschen Nils Ehlers und Lui Wüst mit 19:21, 21:13, 13:15 aus.