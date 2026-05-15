Manuel Neuer sagt noch nicht «Servus». Der 40-Jährige hängt noch ein Jahr dran beim FC Bayern. (Archivbild) Sven Hoppe/dpa

Manuel Neuer hat weiter Lust auf Fussball. Deutschlands Rekordtorwart verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern. Er geht weiter auf Titeljagd. Kronprinz Jonas Urbig muss sich noch gedulden.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manuel Neuer wird seine Karriere am Saisonende nicht beenden. Wie der Klub mitteilt, verlängert der 40-jährige Goalie seinen Vertrag bei Bayern München bis in den Sommer 2027.

Neuer wechselte 2011 von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister und bestritt seither fast 600 Pflichtspiele. Neben 13 Meistertiteln gewann er mit Bayern München auch zweimal die Champions League (2013 und 2020).

Durch die Vertragsverlängerung muss der 22-jährige Jonas Urbig vorerst weiter auf den Aufstieg zur Nummer eins warten. Mehr anzeigen

Manuel Neuer hat auch mit 40 Jahren noch nicht genug vom Profi-Fussball. Deutschlands Rekordtorhüter verschiebt sein Karriereende weiter nach hinten. Der Kapitän verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München ein weiteres Mal bis Mitte 2027. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister, nachdem sich die Anzeichen für eine weitere Spielzeit des Ausnahmekeepers im Trikot der Bayern zuletzt verdichtet hatten.

Nach zahlreichen Titeln könnte der Bayern-Kapitän seine aktuell laufende 15. Saison in München mit dem Double beenden. Seine 13. Meisterschaft ist schon fix, am 23. Mai winkt im Berliner Olympiastadion im Finale gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart der Gewinn des DFB-Pokals. Der junge Jonas Urbig (22) muss vorerst weiter auf den Aufstieg zur Nummer eins warten.

Auch Ulreich bleibt – Begründung und Lob

«Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spass an die Säbener Strasse und bringe meine Leistung», begründete Neuer seine Vertragsverlängerung.

Gemeinsam mit ihm verlängerte auch Sven Ulreich (37) seinen Kontrakt bis 2027. «In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten», betonte Neuer.

«Der FC Bayern hat eine Reihe absolut aussergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte – und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist», lobte Bayern-Präsident Herbert Hainer den Schlussmann. Und Sportvorstand Max Eberl ergänzte: «Wir haben bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um: Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt.»

Der in Gelsenkirchen geborene Neuer war im Sommer 2011 nach dem DFB-Pokalsieg mit seinem Heimatverein FC Schalke 04 für rund 30 Millionen Euro nach München gewechselt. Für den Rekordmeister und den Schlussmann wurde der Transfer zu einer absoluten Erfolgsgeschichte.

Ein gewohntes Bild: Manuel Neuer mit der Meisterschale auf dem Münchner Rathausbalkon. (Archivbild) Daniel Löb/dpa

Neuer hob das Torwartspiel mit seiner speziellen Art auf ein neues Level. Jahrelang galt er als bester Schlussmann der Welt. Zu den Besten zählt er immer noch – wenn er fit ist. Seit einigen Jahren häufen sich seine Ausfälle. In dieser Spielzeit etwa wurde er bereits häufig vom jungen Urbig vertreten.

Viele Titel und grosse Comebacks

Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war Neuer bei allen grossen Turnieren die Nummer eins im Nationalteam. Nach der Heim-Europameisterschaft vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper.

Neuers grösster Erfolg mit der DFB-Auswahl war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. In den vergangenen Wochen und Monaten war immer wieder über ein Nationalmannschafts-Comeback für die anstehende WM in Kanada, Mexiko und den USA spekuliert worden. Neuer wiegelte aber bislang ab.

In München feierte Neuer in anderthalb Jahrzehnten Meistertitel am Fliessband. Zweimal gewann er mit dem FC Bayern die Champions League und das Triple (2013, 2020). Zu seinen besonderen Leistungen gehört, dass er sich mehrmals nach schweren Verletzungen ins Tor zurückkämpfte. Besonders nach einem Skiunfall im Anschluss an die WM 2022, als ihm wegen eines komplizierten Beinbruchs das Karriereende drohte. Das wird nun frühestens nach der Spielzeit 2026/27 im Alter von dann 41 Jahren erfolgen.