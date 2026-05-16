Drei Teams kämpfen am letzten Spieltag der Bundesliga um den Relegationsplatz 16 und der Chance auf den Klassenerhalt. IMAGO

Wer rettet sich in die Relegation, wer muss direkt in die 2. Liga? Am 34. Spieltag kämpfen St. Pauli, Heidenheim und Wolfsburg gegen den Abstieg aus der 1. Bundesliga.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

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Wer muss direkt runter? Die Abstiegsfrage beschäftigt am 34. Bundesliga-Spieltag die Fussballfans. Zwischen Schlusslicht FC St. Pauli, dem Vorletzten 1. FC Heidenheim und dem VfL Wolfsburg auf dem Relegationsplatz bahnt sich ein Krimi an. Alle drei Mannschaften stehen bei 26 Punkten, Wolfsburg hat die um drei Treffer bessere Tordifferenz. Zum Abstiegsgipfel empfängt St. Pauli den VfL, Heidenheim erwartet den FSV Mainz 05. Alle Spiele des letzten Bundesliga-Spieltags finden am Samstag um 15.30 Uhr statt.

Fernduelle gibt es im Rennen um den vierten Champions-League-Platz. Die besten Chancen hat der Tabellenvierte VfB Stuttgart (61 Punkte), der bei Eintracht Frankfurt gastiert. Die TSG Hoffenheim ist als Fünfter vor der Partie in Mönchengladbach zwar punktgleich mit den Schwaben, hat aber die um fünf Tore schlechtere Tordifferenz.

Nur wenn beide Teams aus Baden-Württemberg verlieren, könnte Leverkusen mit einem Heimsieg gegen den Hamburger SV noch den Sprung in die Königsklasse schaffen.

Der SC Freiburg würde mit einem Sieg gegen RB Leipzig zumindest Platz sieben und damit die Conference-League-Teilnahme sichern. Gewinnen die Badener am Mittwoch das Europa-League-Finale gegen Aston Villa, ziehen sie sogar in die Champions League ein. Hinter Freiburg lauern Frankfurt und der FC Augsburg, der bei Union Berlin gastiert, mit je einem Zähler weniger.

Meister FC Bayern spielt sich gegen den 1. FC Köln fürs Pokalfinale eine Woche später gegen Stuttgart ein, Vize Borussia Dortmund beendet die Saison bei Werder Bremen.