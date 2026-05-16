  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga im Ticker Abstiegskrimi am letzten Spieltag: Wer muss runter?

Syl Battistuzzi

16.5.2026

Drei Teams kämpfen am letzten Spieltag der Bundesliga um den Relegationsplatz 16 und der Chance auf den Klassenerhalt. 
Drei Teams kämpfen am letzten Spieltag der Bundesliga um den Relegationsplatz 16 und der Chance auf den Klassenerhalt. 
IMAGO

Wer rettet sich in die Relegation, wer muss direkt in die 2. Liga? Am 34. Spieltag kämpfen St. Pauli, Heidenheim und Wolfsburg gegen den Abstieg aus der 1. Bundesliga.

Redaktion blue Sport

16.05.2026, 15:20

Auf die Partien klicken für die Live-Ticker

Wer muss direkt runter? Die Abstiegsfrage beschäftigt am 34. Bundesliga-Spieltag die Fussballfans. Zwischen Schlusslicht FC St. Pauli, dem Vorletzten 1. FC Heidenheim und dem VfL Wolfsburg auf dem Relegationsplatz bahnt sich ein Krimi an. Alle drei Mannschaften stehen bei 26 Punkten, Wolfsburg hat die um drei Treffer bessere Tordifferenz. Zum Abstiegsgipfel empfängt St. Pauli den VfL, Heidenheim erwartet den FSV Mainz 05. Alle Spiele des letzten Bundesliga-Spieltags finden am Samstag um 15.30 Uhr statt.

Fernduelle gibt es im Rennen um den vierten Champions-League-Platz. Die besten Chancen hat der Tabellenvierte VfB Stuttgart (61 Punkte), der bei Eintracht Frankfurt gastiert. Die TSG Hoffenheim ist als Fünfter vor der Partie in Mönchengladbach zwar punktgleich mit den Schwaben, hat aber die um fünf Tore schlechtere Tordifferenz.

Nur wenn beide Teams aus Baden-Württemberg verlieren, könnte Leverkusen mit einem Heimsieg gegen den Hamburger SV noch den Sprung in die Königsklasse schaffen.

Der SC Freiburg würde mit einem Sieg gegen RB Leipzig zumindest Platz sieben und damit die Conference-League-Teilnahme sichern. Gewinnen die Badener am Mittwoch das Europa-League-Finale gegen Aston Villa, ziehen sie sogar in die Champions League ein. Hinter Freiburg lauern Frankfurt und der FC Augsburg, der bei Union Berlin gastiert, mit je einem Zähler weniger.

Meister FC Bayern spielt sich gegen den 1. FC Köln fürs Pokalfinale eine Woche später gegen Stuttgart ein, Vize Borussia Dortmund beendet die Saison bei Werder Bremen.

Meistgelesen

Senior bleibt mit Wohnmobil auf steiler Passstrasse stecken
Wie ein Metallica-Konzert den FC Aarau womöglich ins Tal der Tränen stürzt
Sie betäuben ihre Frauen, vergewaltigen sie und teilen die Aufnahmen – ohne Folgen
12-Jähriger rettet seine Familie mit einem Trick vor Putins Killerdrohnen
Schwedische Finalistin Felicia fällt nach Generalprobe in Ohnmacht

Mehr Bundesliga

Vertrag verlängert. Nati-Verteidiger Silvan Widmer weiter in Mainz

Vertrag verlängertNati-Verteidiger Silvan Widmer weiter in Mainz

Goalie-Legende bleibt. 40-jähriger Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern München bis 2027

Goalie-Legende bleibt40-jähriger Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern München bis 2027

Deutsche Medien berichten. Neuer-Entscheidung bei Bayern München ist gefallen

Deutsche Medien berichtenNeuer-Entscheidung bei Bayern München ist gefallen

Fussball Videos

Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Carouge – Bellinzona 2:2

Carouge – Bellinzona 2:2

Challenge League | 36. Runde | Saison 25/26

15.05.2026

Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Carouge – Bellinzona 2:2

Carouge – Bellinzona 2:2

Mehr Videos