Alkohol am Steuer HSV-Profi Dompé wird vor Bayern-Kracher suspendiert

dpa

29.1.2026 - 14:19

Wegen eines Fehlverhaltens suspendiert: Jean-Luc Dompé vom HSV.
Wegen eines Fehlverhaltens suspendiert: Jean-Luc Dompé vom HSV.
dpa

Kurz vor dem Bayern-Duell sorgt HSV-Profi Dompé für negative Schlagzeilen. Der Fussballprofi wird mit Alkohol am Steuer erwischt. Der Verein reagiert prompt.

DPA

29.01.2026, 14:19

Wenige Tage vor dem Spiel gegen Bayern München ist der französische Fussballprofi Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV angetrunken am Steuer erwischt worden. Der Offensivprofi wurde bis auf weiteres suspendiert, wie der norddeutsche Fussball-Bundesligist mitteilte. Zuerst hatte die «Bild» über den Vorfall berichtet. 

«Dompé war am vergangenen Sonntag (25. Januar) im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Hierbei hat die Polizei bei der Atemkontrolle Alkohol festgestellt», gab der Club in der Mitteilung bekannt.

Der Club sprach vor der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) von einem erheblichen Fehlverhalten. Die Entscheidung der sportlichen Führung sei Dompé nach einem Gespräch mitgeteilt worden. Über weitere Konsequenzen werde der HSV nach Abschluss weiterer interner Beratungen noch entscheiden. 

Führerschein beschlagnahmt

Die Polizei bestätigte auf dpa-Anfrage, dass es am vergangenen Sonntag eine Trunkenheitsfahrt gegeben hatte, ohne den Namen von Dompé zu nennen. Demzufolge kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann in der Kaiser-Wilhelm-Strasse, die sich in der Innenstadt befindet. 

Die Polizisten hätten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen und einen Test gemacht. Der Wagen wurde abgestellt und der Fahrer wurde von der Polizei mit auf eine Dienststelle genommen. Nach einer Blutprobenentnahme sei der Führerschein beschlagnahmt worden.

Trump geht Parteifreund an und kassiert unerwartete Retourkutsche
US-Botschaft entfernt dänische Flaggen mit den Namen von 44 toten Afghanistan-Veteranen
Schon wieder zweigt ein SBB-Manager Millionen ab
«Warum gerade Ulli? Sie war die einzige Mutter im Weltcup»
Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Nach anderthalb Jahren in der 1. Liga zieht Stephan Lichtsteiner weiter zum FC Basel. FC-Wettswil-Bonstetten-Spieler Yannick Waser spricht über einen leidenschaftlichen Trainer mit klaren Ideen und menschlicher Stärke.

29.01.2026

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

29.01.2026

PSV – Bayern 1:2

PSV – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Liverpool – Qarabağ 6:0

Liverpool – Qarabağ 6:0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Monaco – Juventus 0:0

Monaco – Juventus 0:0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

PSV – Bayern 1:2

PSV – Bayern 1:2

Liverpool – Qarabağ 6:0

Liverpool – Qarabağ 6:0

Monaco – Juventus 0:0

Monaco – Juventus 0:0

