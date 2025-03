Zibung spricht über seine Aufgabe bei Gladbach Seit Juli 2024 ist David Zibung Sportkoordinator bei Borussia Mönchengladbach. Bei blue Sport hat er über seinen Job beim Bundesligisten und den FC Luzern gesprochen. 27.02.2025

Seit letztem Sommer arbeitet David Zibung als Sportkoordinator bei Borussia Mönchengladbach. Mit blue Sport hat die FCL-Legende über die neue Herausforderung in Deutschland gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen David Zibung verliess im Sommer 2024 seine Komfortzone in Luzern und wechselte zu Borussia Mönchengladbach.

Mit blue Sport spricht der ehemalige FCL-Goalie über den Schritt nach Deutschland und seine neue Aufgabe als Sportkoordinator.

Über die spezielle Verbindung zwischen Gladbach und der Schweiz sagt Zibung: «Die Sympathie passt.» Mehr anzeigen

Ein FC Luzern ohne David Zibung? Das war lange unvorstellbar. Bereits in den Junioren spielte der Goalie beim FCL, blieb die ganze Karriere bei seinem Herzensverein, wurde zum Rekordspieler (520 Einsätze) und blieb auch nach seinem Rücktritt als Aktiver (2021) im Klub. Bis zum letzten Sommer arbeitete Zibung als Scout in der Innerschweiz, dann kam es zum überraschenden Abgang.

Borussia Mönchengladbach klopfte an und schaffte es tatsächlich, das FCL-Urgestein nach Deutschland zu lotsen. «Es ging alles sehr schnell. Während der Sommerpause kam der Kontakt zustande, ich war sehr überrascht», erinnert sich Zibung im Gespräch mit blue Sport. «Ich dachte mir, ich war 25 Jahre beim FCL, wenn noch etwas anderes auf meiner Visitenkarte stehen soll, dann muss ich jetzt einen Schritt wagen.»

Quasi von heute auf morgen liess er seine Arbeit in Luzern liegen und wagte den Schritt ins Ausland. «Vielleicht war ich als Spieler zu wenig mutig, jetzt wollte ich diese Chance packen», so Zibung. «Gladbach ist nicht irgendein Klub, sondern einer mit viel Tradition. Ich denke, bei vielen anderen Vereinen hätte ich das nicht gemacht.»

Stets im engen Austausch: Roland Virkus (links) und David Zibung. imago

Der 41-Jährige arbeitet als Sportkoordinator bei den Fohlen. Er ist eng im Austausch mit Roland Virkus, dem Geschäftsführer Sport. Auch bei der Kaderplanung und im Scouting ist Zibung involviert. Genauso wie in der Trainingsplanung und der Umsetzung. «Ich bin auch täglich auf dem Platz, leite aber keine Übungen. Ich bin das Bindeglied zwischen Sportlicher Führung, Trainerstaff und 1. Mannschaft», erklärt der frühere Goalie.

«Ich bin fast wie ein kleines Au-Pair hier»

Den Entscheid, Luzern zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen, habe er gemeinsam mit der Familie getroffen. «Ich habe der Familie versprochen, dass ich immer nach Hause kommen werde, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Auch wenn das bedeutet, dass ich mal 5 Stunden Autofahren muss.»

Der Vorteil dabei sei, dass er dann wirklich Zeit für die Familie habe, wenn er in der Schweiz ist. «Das war beim FCL anders. Da war ich sieben Tage die Woche mit Fussball beschäftigt», so Zibung. In Deutschland lebt er nun in einem Haus mit einem älteren Ehepaar. «Ich bin fast wie ein kleines Au-Pair hier», schmunzelt der 41-Jährige.

Einleben konnte er sich in der neuen Umgebung schnell. Auch weil mit Trainer Gerardo Seoane ein ehemaliger Mitspieler und Coach schon da war. «Mir Gerry habe ich eine spezielle Beziehung mit viel Vertrauen, das versuchen wir bestmöglich auszunutzen.»

Kennen sich schon seit Jahrzehnten: David Zibung und Gerardo Seoane. imago

Auch Goalie Jonas Omlin kennt Zibung aus gemeinsamen Zeiten in Luzern bestes. Weil Omlin aber Spieler ist, sei die Rollenverteilung auch klar. «Jonas war mein Mitspieler. Es ist klar, dass das Vertrauen und der Umgang etwas anders ist. Aber er ist Spieler, ich Sportkoordinator.»

Die Schweiz und Gladbach – das passt einfach

Mit Nico Elvedi ist ein weiterer Schweizer schon seit einigen Jahren bei der Borussia. Die Schweiz und Gladbach, das passt einfach. Yann Sommer, Granit Xhaka, Denis Zakaria oder Breel Embolo haben hier auch ihre Spuren hinterlassen. Woran liegt das? «Das hat sicher mit der Grundausbildung zu tun. Die Leute hier wollen einen gepflegten Fussball mit viel Leidenschaft und Herz sehen», sagt Zibung.

Und weiter: «Der Klub setzt viel auf Werte und diese Werte erfüllen Schweizer oft sehr gut. Klar wirft Gladbach ein Auge auf den Schweizer Markt, schliesslich haben die meisten Schweizer hier einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Sympathie zwischen der Schweiz und Gladbach passt.»

Nach einer schwierigen letzten Saison konnte sich Gladbach fangen. Mittlerweile hersche wieder eine «sehr tolle Energie im Klub», wie Zibung sagt. Die Borussia steht auf Platz 9, hat aber nur fünf Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Mit einem Sieg in Heidenheim könnte Gladbach heute Samstag einen weiteren Schritt nach oben machen.