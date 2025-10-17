  1. Privatkunden
Bundesliga Auch ohne Seoane gewinnt Gladbach nicht

SDA

17.10.2025 - 22:50

Da hilft alles Schreien nicht: Auch mit Eugen Polanski an der Seitenlinie bleibt Mönchengladbach ohne Sieg
Da hilft alles Schreien nicht: Auch mit Eugen Polanski an der Seitenlinie bleibt Mönchengladbach ohne Sieg
Keystone

Auch im ersten Spiel mit dem neuen Sportchef Rouven Schröder endet die Talfahrt von Borussia Mönchengladbach nicht. In Berlin gibt es eine 1:3-Niederlage.

Keystone-SDA

17.10.2025, 22:50

17.10.2025, 23:07

Borussia Mönchengladbach wartet auch nach der Entlassung von Chefcoach Gerardo Seoane weiter auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. Zum Auftakt des siebten Spieltags verlor das Team von Interimstrainer Eugen Polanski mit 1:3 bei Union Berlin. Es war das erste Spiel nach der Verpflichtung von Rouven Schröder als neuem Sportchef der Borussia, die auf den letzten Platz zurückfällt.

Die Unioner klettern zumindest vorübergehend auf den 7. Rang in der Tabelle und profitierten von einem Blitzstart. Danilho Doekhi traf vor 22'00 Zuschauern zur frühen Führung (3. Minute), und nach nicht einmal einer halben Stunde war der Verteidiger erneut zur Stelle (25.). Rani Khedira (81.) machte mit seinem Treffer den 3:1-Endstand für die Berliner perfekt.

Gladbach gelang in einer unterhaltsamen ersten Halbzeit nur der Anschlusstreffer durch den gebürtigen Solothurner und ehemaligen YB- und GC-Spieler Haris Tabakovic (33.).

