Marinko Jurendic muss bei Augsburg gehen. Keystone

Der FC Augsburg vollzieht einen radikalen Schnitt: Sowohl Cheftrainer Jess Thorup als auch Sportdirektor Marinko Jurendic müssen ihren Posten räumen. Die Entscheidung sorgt bei vielen Fans für heftige Reaktionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Augsburg trennt sich überraschend von Cheftrainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic – trotz sportlich solider Saison (Platz 12).

Die Fans können insbesondere die Trennung vom Schweizer Sportchef Jurendic überhaupt nicht verstehen.

«Absolutes Unverständnis für die Entscheidung», schreibt ein Anhänger auf Instagram. Ein anderer meint: «Das ist so ziemlich die dümmste Entscheidung die ich beim FCA jemals gesehen habe.» Mehr anzeigen

Am Freitag gibt der Bundesligist die doppelte Trennung offiziell bekannt. Die Verantwortlichen begründen den Schritt mit der künftigen Ausrichtung des Klubs. Die Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten – und fallen teils harsch aus. Unter dem offiziellen Instagram-Post des Klubs hagelt es kritische Kommentare.

«Für mich in keinster Weise nachvollziehbar!, schreibt ein User. Ein anderer zieht einen drastischen Vergleich: «Absolutes Unverständnis für die Entscheidung. Das Führungschaos erinnert an Schalke kurz vorm sportlichen Abstieg.» Ein Anhänger urteilt, das sei «so ziemlich die dümmste Entscheidung die ich beim FCA jemals gesehen habe. Selten hat einer Trainer so gut zur Stadt und zum Verein gepasst wie er».

«Warum Jurendic? Das verstehe ich nicht»

Während der eine oder andere Fan die Freistellung von Trainer Jess Thorup noch nachvollziehen kann, sorgt vor allem die Entlassung des Schweizer Sportchefs Jurendic für Fassungslosigkeit. Zumal Augsburg in den zwei Jahren unter seiner sportlichen Führung nicht in Abstiegsnot geriet und ein Transferplus von rund 45 Millionen Euro erwirtschaftete.

«Thorup kann ich ja noch verstehen, aber kann mir bitte jemand mal erklären, warum die Jurendic rausgeworfen haben? Absolut kein Verständnis», schreibt ein User. «Warum Jurendic? Das verstehe ich nicht», fragt sich auch ein anderer Fan.

Geschäftsführer Michael Ströll erklärt die Entlassung des Sportchefs wie folgt: «In den vergangenen beiden Jahren haben wir gemeinsam einiges auf den Weg gebracht. Wir sind jedoch nach Abwägung aller Aspekte zu dem Ergebnis gekommen, uns in der sportlichen Führung neu aufzustellen.»