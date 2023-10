Der ehemalige FCZ-Sportchef Marinko Jurendic (rechts) vollzieht mit der Entlassung von Enrico Maassen (links) seinen ersten Trainerwechsel in der Bundesliga. Bild: Keystone

Der FC Augsburg mit Sportchef Marinko Jurendic sorgt für die erste Trainerentlassung der Saison in der Bundesliga. Coach Enrico Maassen wird von seinen Aufgaben entbunden.

Vorerst übernimmt der U23-Trainer Tobias Strobl interimsweise die Mannschaft, teilte der Klub am späten Montagabend mit.

Augsburg liegt nach den ersten sieben Spielen mit fünf Punkten auf dem 15. Platz und ist im Cup in der 1. Runde am Drittligisten Unterhaching gescheitert. Am Wochenende setzte es ohne die beiden verletzten Schweizer Ruben Vargas und Kevin Mbabu ein 1:2 zuhause gegen Aufsteiger Darmstadt ab. «Der Trend zeigt nach unten. Wir sind im Minus», sagte Jurendic nach der Partie.

Nach ausführlichen Gesprächen und der Bewertung der aktuellen sportlichen Situation ist der FC Augsburg zu der Entscheidung gekommen, sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Enrico #Maaßen zu trennen. Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz für unseren #FCA, Enno! — FC Augsburg (@FCAugsburg) October 9, 2023

sda