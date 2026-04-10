Ein Torfestival gab es in Augsburg noch vor der Pause Keystone

Augsburg bleibt in der Bundesliga im fünften Spiel in Serie ohne Sieg. Trotz einer 2:0-Führung resultiert im Heimspiel gegen Hoffenheim nach einem spät verschossenen Penalty nur ein 2:2-Remis.

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Alexis Claude-Maurice hatte in der 85. Minute vom Elfmeterpunkt Augsburg zum Sieg schiessen können, doch der Franzose schoss den Penalty übers Tor. Damit hat das Team mit den Schweizern Fabian Rieder und Cédric Zesiger einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst, verbesserte sich aber dennoch auf den 10. Tabellenplatz.

Hoffenheim erlitt derweil den nächsten Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an der Champions League. Von den letzten sieben Spielen gewannen die Kraichgauer nur eines. Claude-Maurice (11. Minute) und Michael Gregoritsch (14.) sorgten mit ihren Toren für einen Blitzstart der Gastgeber. Robin Hranac (35.) und Bazoumana Touré (43.) glichen noch vor der Pause aus.