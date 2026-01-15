  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Augsburg verspielt Sieg gegen Union Berlin spät

SDA

15.1.2026 - 23:02

Manuel Baum, der Trainer von Augsburg, muss zusehen, wie Union gegen seine Mannschaft in der letzten Minute ausgleicht.
Manuel Baum, der Trainer von Augsburg, muss zusehen, wie Union gegen seine Mannschaft in der letzten Minute ausgleicht.
Bild: Keystone

Am 17. Spieltag der Bundesliga spielt Augsburg mit Fabian Rieder und Cédric Zesiger gegen Union Berlin 1:1.

Keystone-SDA

15.01.2026, 23:02

15.01.2026, 23:08

Augsburg, der Klub von Cédric Zesiger und Fabian Rieder, führte gegen Union Berlin dank eines Goals tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bis in die 92. Minute.

Doch dann traf Marin Ljubicic für die Gäste aus Berlin zum Ausgleich. Und das, obwohl Union in Unterzahl agierte: Derrick Köhn war in der 89. Minute vom Platz geschickt worden.

Augsburg, mit Zesiger in der Startelf und Rieder, der in der Schlussphase der Partie eingewechselt wurde, muss damit weiter auf den ersten Sieg seit Anfang Dezember warten.

In der Meisterschaft liegt Augsburg nun auf dem 15. Platz, die Abstiegsränge distanziert der Klub um drei Punkte. Union Berlin bleibt hingegen in der Mitte der Liga, im 9. Rang.

Telegramm 

Augsburg – Union Berlin 1:1 (1:0). – Tore: 45. Claude-Maurice 1:0. 91. Ljubicic 1:1. – Bemerkungen: 89. Rote Karte gegen Köhn (Union Berlin, grobes Foul). Augsburg mit Zesiger und Rieder (ab 83.).

Meistgelesen

Dieser Milliardär setzte Trump den Grönland-Floh ins Ohr
Machado: «Habe dem Präsidenten den Nobelpreis überreicht»
Verstorbene Kellnerin trug Helm offenbar auf Anweisung
Deutschland verzichtet wohl auf Erhöhung der Bagatellgrenze
Anwalt sammelt Hinweise zu Feuer-Inferno – das passt Bar-Betreibern gar nicht

Videos aus dem Ressort

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

15.01.2026

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Der neue Trainer von Real Madrid stellt Álvaro Arbeloa stellt sich nach der Cup-Niederlage den Medien.

15.01.2026

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

14.01.2026

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. Zuber kehrt nach Griechenland zurück ++ Stergiou verlässt Stuttgart

Transfer-TickerZuber kehrt nach Griechenland zurück ++ Stergiou verlässt Stuttgart

San Diego als Stützpunkt. In diesem Luxus-Hotel haust die Nati während der WM

San Diego als StützpunktIn diesem Luxus-Hotel haust die Nati während der WM

Horror-Start für Arbeloa bei Real. «Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»

Horror-Start für Arbeloa bei Real«Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»