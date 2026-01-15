Manuel Baum, der Trainer von Augsburg, muss zusehen, wie Union gegen seine Mannschaft in der letzten Minute ausgleicht. Bild: Keystone

Am 17. Spieltag der Bundesliga spielt Augsburg mit Fabian Rieder und Cédric Zesiger gegen Union Berlin 1:1.

Keystone-SDA SDA

Augsburg, der Klub von Cédric Zesiger und Fabian Rieder, führte gegen Union Berlin dank eines Goals tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bis in die 92. Minute.

Doch dann traf Marin Ljubicic für die Gäste aus Berlin zum Ausgleich. Und das, obwohl Union in Unterzahl agierte: Derrick Köhn war in der 89. Minute vom Platz geschickt worden.

Augsburg, mit Zesiger in der Startelf und Rieder, der in der Schlussphase der Partie eingewechselt wurde, muss damit weiter auf den ersten Sieg seit Anfang Dezember warten.

In der Meisterschaft liegt Augsburg nun auf dem 15. Platz, die Abstiegsränge distanziert der Klub um drei Punkte. Union Berlin bleibt hingegen in der Mitte der Liga, im 9. Rang.

Telegramm

Augsburg – Union Berlin 1:1 (1:0). – Tore: 45. Claude-Maurice 1:0. 91. Ljubicic 1:1. – Bemerkungen: 89. Rote Karte gegen Köhn (Union Berlin, grobes Foul). Augsburg mit Zesiger und Rieder (ab 83.).